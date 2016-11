Protestele anti-Trump au continuat pentru a cincea zi consecutivă. În Portland poliţia a arestat 71 de persoane

O nouă serie de proteste a avut loc duminică în Statele Unite, mulţimea denunţând, pentru a cincea zi consecutivă, alegerea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte, relatează USA Today.

Manifestanţi care susţin drepturile imigranţilor au mărşăluit duminică în Manhattan. Alte manifestaţii au avut loc în Chicago, cartierul Hollywood din Los Angeles, Philadelphia, Seattle, Fort Lauderdale, precum şi în alte oraşe, potrivit informaţiilor postate pe conturile de socializare şi buletinelor de ştiri.



Zeci de mii de protestatari s-au adunat, începând de joi, pe străzile din Austin, Chicago, New York, Los Angeles şi alte oraşe, după ce Donald Trump a câştigat în Colegiul Electoral dar a pierdut votul popular.



Protestatarii au denunţat retorica lui Trump din timpul campaniei împotriva imigranţilor, musulmanilor şi femeilor.

Duminică, Paul Ryan, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, a încercat să calmeze situaţia.



"Oamenii ar trebui să se liniştească", a declarat Acesta pentru CNN. "Suntem pluralişti, suntem atotcuprinzători. Acesta este ţara pe care o avem şi aceasta este ţara pe care vom vontinua să o avem", a mai spus el.



Protestele au fost în mare parte paşnice, deşi în Los Angeles, Indianapolis şi New York s-a anunţat că au avut loc câteva arestări. Însă în oraşul Portland din Oregon poliţia a arestat 71 de persoane după ce protestele de duminică s-au transformat în revolte, a anunţat KGW-TV.



Şapte persoane au fost arestate şi doi poliţişti au fost răniţi sâmbătă noapte în Indianapolis. Circa 500 de persoane s-au adunat iniţial în faţa Casei Guvernului din Massachusetts ( State House) la ora locală 17.00 protestul fiind paşnic, însă în cursul serii poliţia a folosit, se pare, pistoale cu jet de piper asupra unor protestatari.



Elevii din Seattle plănuiau un marş pentru ziua de luni pentru a prosteta împotriva preşedintelui-ales. Oamenii au participat la un marş în centrul oraşului Seattle în pofida ploii.



"Nu poţi schimba rezultatele unei alegeri prezidenţiale prin protest. Acest lucru este iraţional", a spus Stephen King, în vârstă de 18 ani, student la Universitatea Texas-Austin. "Dar nu am putut sta cu mâinile în sân şi să accept pur şi simplu că acest lucru s-a întâmplat. Trebuie să vorbesc pentru cei care nu au acest privilegiu ", a mai spus el.