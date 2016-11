Zeci de mii de americani au participat sâmbătă la proteste anti-Trump în mai multe oraşe

Zeci de mii de americani au participat şi sâmbătă la proteste faţă de victoria republicanului Donald Trump în cursa prezidenţială, pentru a patra zi consecutivă, scrie The Associated Press.

Protestele de sâmbătă au fost, în general, paşnice, însă doi ofiţeri de poliţie au fost uşor răniţi în timpul manifestaţiei de la Indianapolis.



Demonstranţii au ieşit pe străzile din mai multe oraşe mari, precum Los Angeles, New York şi Chicago, dar şi în unele mai mici, ca Worcester, Massachusetts, sau Iowa City.



La New York, participanţii la proteste s-au strâns în Union Square, după care au mărşăluit spre Trump Tower, unde locuieşte preşedintele ales. Incidente violente s-au înregistrat la Indianapolis, mulţimea a aruncat pietre spre forţele de ordine, rănind uşor doi ofiţeri. Unii protestatari au început să scandeze ameninţări, inclusiv „Ucideţi poliţia", fapt ce a determinat forţele de ordine să intervină pentru a aresta şapte participanţi.