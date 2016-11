A treia noapte de proteste anti-Trump în Statele Unite

În mai multe oraşe americane, noaptea de vineri a fost a treia consecutivă în care au avut loc proteste împotriva alegerii lui Donald Trump ca preşedinte al Statelor Unite, relatează Reuteres.După ce s-a lăsat noaptea, mii de oameni au ieşit în stradă la Miami, Atlanta, Philadelphia, New York, San Francisco şi Portland.La Miami, câteva mii de manifestanţi au traversat centrul oraşului, iar o parte din ei a ajuns până la o şosea pe care au blocat-o pe ambele sensuri.La New York, protestatarii s-au adunat iarăşi în parcul din piaţa Washington şi lângă turnul Trump de pe Fifth Avenue (bulevardul 5), unde se află reşedinţa preşedintelui ales.Donald Trump şi-a schimbat părerea despre cei care îl contestă în stradă. Iniţial, el spusese că sunt "incitaţi" de presă. Vineri, el a postat pe Twitter cuvinte de apreciere: "Îmi place că micile grupuri de protestatari de noaptea trecută iubesc măreaţa noastră ţară. Ne vom uni cu toţii şi vom fi mândri!".Spre deosebire de joi, vineri nu au avut loc arestări sau violenţe. Sloganurile au fost "Fără ură! Fără teamă! Imigranţii sunt bineveniţi!" şi "Suspendaţi-l pe Trump!".Manifestaţii împotriva lui Trump sunt anunţate şi în weekend, inclusiv la New York şi Los Angeles.