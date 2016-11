Mii de americani au ieşit în stradă nemulţumiţi de victoria lui Donald Trump // VIDEO

FOTO

De asemenea, Cher a participat la protest, unul dintre protestatarii declarând pentru Daily Mail că Cher îi îndemna pe oameni „să lupte".

Mii de persoane s-au strâns miercuri în mai multe oraşe americane pentru a protesta împotriva alegerii republicanului Donald Trump în funcţia de preşedinte al Statelor Unite, criticând retorica acestuia în ceea ce îi priveşte pe imigranţi, musulmani şi alte grupuri, notează The Associated Press. Printre protestatarii din faţa clădirii Trump Tower din New York, în noaptea de după anunţul că Trump a câştigat alegerile prezidenţiale, s-au numărat Madonna şi Cher.Manifestanţii, purtând steaguri şi pancarte anti-Trump, au blocat traficul în mai multe oraşe americane, însă, potrivit poliţiei, cele mai multe proteste au fost paşnice.La Chicago, câteva mii de persoane s-au strâns în faţa clădirii Trump Tower, scandând „Nu este preşedintele meu".Un protest similar care a avut loc în Manhattan a atras aproximativ 1.000 de persoane. Poliţia a instalat baricade în faţa clădirii Trump Tower din New York pentru a ţine manifestanţii departe.Sute de protestatari s-au adunat în faţa Primăriei din Philadelphia, manifestând atât împotriva republicanilor, dar şi a democraţilor.La Boston, mii de protestatari anti-Trump s-au adunat în zona centrală a oraşului, scandând „Trump este un rasist" şi purtând pancarte pe care scria „Abolirea Colegiului Electoral". Numărătoarea voturilor pare să indice că Hillary Clinton este câştigătoare la votul popular, însă a pierdut în Colegiul Electoral, electorii fiind cei care decid cursa prezidenţială.Mii de persoane au participat la protestele ce au avut loc în capitala Washington, D.C., în faţa clădirii Trump Internaţional Hotel, dar şi în faţa Casei Albe.Aproximativ 6.000 de oameni s-au adunat pentru a protesta în Oakland, California. Participanţii la manifestaţie au blocat traficul, au aruncat cu obiecte asupra forţelor de ordine, au dat foc la gunoaie în mijlocul unei intersecţii şi au spart vitrinele mai multor magazine. Poliţia a fost nevoită să intervină, trăgând cu gaze lacrimogene, notează Reuters online.În Oregon, zeci de persoane au blocat traficul în centrul oraşului Portland şi au dat foc la steagul Statelor Unite.La Los Angeles, protestatarii au dat foc la un cap gigant din papier mâché care îl înfăţişa pe Donald Trump.La Seattle, cinci persoane au fost rănite în apropiere de locul unde avea loc un protest anti-Trump, după ce un individ a tras mai multe focuri de armă, însă, potrivit poliţiei, atacul nu a avut nicio legătură cu manifestaţia, notează agenţia The Associated Press.În New York, 30 de persoane au fost arestate atunci când poliţiştii au ajuns la cele două proteste organizate lângă turnurile Columbus Circle şi Trump Tower.Protestatarii strigau: „Black Lives Matter" şi „Donald Trump, dispari, rasistule, sexistule şi homofobule", informează Daily Mail.Madonna a postat un mesaj în timpul protestului pe contul personal de Instagram: „Trebuie să transformăm cuvintele în acţiune".