Franţa: Începe mutarea minorilor din „jungla” de la Calais

Autorităţile franceze vor începe miercuri să transfere aproximativ 1500 de minori neînsoţiţi, cazaţi temporar în containere amenajate ca adăposturi la Calais, pe locul fostei tabere de refugiaţi cunoscute sub numele de "Jungla", transmite AFP.



Minorii vor fi duşi cu autobuze în centre de primire de pe tot teritoriul Franţei, aşa cum s-a încercat anterior şi pentru restul refugiaţilor de la Calais.



Echipele de demolare au încheiat luni operaţiunea de dezmembrare a colibelor şi corturilor goale din "Jungla" din nordul Franţei, unde se adăposteau peste 6000 de migranţi. Majoritatea acestora intenţionau să ajungă în Marea Britanie.



Stephane Duval, care răspunde de adăposturile pentru minori rămase în tabără, a declarat că niciun minor nu va fi trimis dincolo de Canalul Mânecii. Sub rezerva anonimatului, un alt oficial a declarat că în centrele de primire, minorii se vor întâlni şi cu personal al Home Office, ministerul de interne britanic.



Situaţia refugiaţilor minori neînsoţiţi constituie un motiv de tensiune între Paris şi Londra, observă Reuters. Preşedintele francez Francois Hollande i-a cerut prim-ministrului britanic Theresa May ca Regatul Unit să îşi asume o parte din răspunderea pentru minori. Reglementările Uniunii Europene obligă însă doar la primirea minorilor cărora li s-au găsit rude.