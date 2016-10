China prezintă în premieră avionul J-20 la cea mai mare expoziţie aviatică din ţară

China a prezentat în premieră avionul de luptă „invizibil" Chengdu J-20 în deschiderea celei mai mari expoziţii aviatice din ţară, care a început marţi la Zhuhai, relatează Reuters.



Airshow China oferă Beijingului o oportunitate de a-şi etala ambiţiile în domeniul aerospaţial civil şi în cel militar, în condiţiile în care se estimează că piaţa aviatică din China o va depăşi pe cea din SUA în următorul deceniu.



Două avioane de luptă J-20 au trecut pe deasupra demnitarilor, a sutelor de spectatori şi a oficialilor din industria aviatică prezenţi la ceremonia de deschidere într-un survol de 60 de secunde, generând un zgomot asurzitor care a fost întâmpinat cu strigăte şi aplauze şi care a declanşat alarmele autoturismelor din parcare.



„Este în mod clar un mare pas înainte pentru capacitatea de luptă a Chinei”, a declarat Bradley Perrett de la Aviation Week, un observator veteran al evoluţiilor din domeniu în China.



Analiştii spun că este prea devreme pentru a spune în ce măsură noul avion de luptă chinez este pe măsura capacităţilor de evitare a radarului ale Lockheed Martin F-22 Raptor, dezvoltat de Forţele aeriene americane şi cea mai asemănătoare variantă a J-20, sau ale ultimului avion de asalt intrat în arsenalul SUA, Lockheed F-35.



Imaginile neoficiale cu prototipul J-20 au alimentat discuţii privind balanţa de putere din regiune încă de când au apărut prima dată, în 2010. Experţii susţin că China a rafinat designul în speranţa de a reduce decalajul faţă de Washington.



Cao Qingfeng, un inginer din domeniul aviaţiei, a declarat după ce a urmărit survolul avioanelor J-20 că acesta este o demonstraţie 'uluitoare' a dezvoltării industriei şi producţiei aeronautice din China, fapt cu care oficialii occidentali au fost de acord.



„Asta arată că acum au încredere să le prezinte în public', a declarat un oficial din industria occidentală care urmăreşte expoziţia bienală de la lansarea sa, în urmă cu 20 de ani. 'Acesta este un avion pentru China într-un mod în care J-31 nu este, este acela pe care îl dezvoltă pentru ei”, a adăugat el. Avionul de tip J-31 destinat în principal exportului a fost prezentat în premieră la expoziţia de la Zhuhai din 2014.



Preşedintele chinez Xi Jinping a făcut eforturi pentru consolidarea forţelor armate în contextul în care China îşi asumă un rol mai activ în regiune, în special în Marea Chinei de Sud şi Marea Chinei de Est, notează Reuters.



Nu se ştie când sau dacă avionul 'invizibil' J-20 va fi expus după survolul demonstrativ sau dacă directorilor de companii străine şi ziariştilor li se va permite să arunce o privire de aproape pentru a evalua eficienţa noului model, în condiţiile în care unii observatori străini au pus sub semnul întrebării capabilităţile sale de a fi 'invizibil' pentru radar.



Pe lângă ultimele sisteme de armament chineze, radare şi drone va fi prezentat şi transportorul militar strategic Xian Y-20 şi ceea ce organizatorii susţin că este cel mai mare avion amfibie acum în producţie, AG600.



„Ambarcaţiunea zburătoare” este promovată oficial ca una de stingere de incendiilor şi pentru căutare şi salvare, dar analiştii observă că AG600 — prezentat în premieră la zece zile după ce tribunalul de la Haga a adoptat o decizie împotriva pretenţiilor Chinei la teritorii din Marea Chinei de sud în luna iulie — este foarte potrivit pentru aprovizionarea avanposturilor militare din zonele disputate.



Este notabilă absenţa de la eveniment a avionului de pasageri Comac C919, menit să concureze cu Airbus Group în Europa şi cu Boeing Co în SUA, rivalele care domină livrările globale de avioane de linie.



Avionul C919 cu 150 de locuri este programat să efectueze un prim zbor în acest an, după mai multe amânări, dar surse din domeniul industriei aviaţiei susţin că în cele din urmă zborul va avea loc în 2017, cu trei ani întârziere faţă de planificarea iniţială.



Între timp, Airbus şi Boeing continuă să se extindă în China, fiind anunţată recent construcţia de noi unităţi de producţie. Boeing ar urma să anunţe un parteneriat cu un nou furnizor local la expoziţia aviatică, care durează până la 6 noiembrie.