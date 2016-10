VIDEO

Barack şi Michelle Obama au găzduit ultima lor petrecere de Halloween la Casa Albă

Niciunul dintre lucrurile care au speriat cu adevărat SUA nu au fost prezente la petrecerea de Halloween de la Casa Albă din acest an - nici clovni înfricoşători, nici perucile lui Donald Trump, nici costumele lui Hillary Clinton, relatează luni site-ul The Washington Post. În schimb, preşedintele Barack Obama s-a îmbrăcat în pulover şi blugi şi a împărţit împreună cu prima doamnă dulciuri familiilor militarilor şi altor copii din zonă.



Obama a dat startul evenimentului elogiind costumele din acest an şi acordând o „graţiere” specială de Halloween.



„În această zi cel puţin nu trebuie să vă gândiţi la Michelle şi la alimentaţia sănătoasă”, a spus el.



„Bomboane pentru toată lumea”, a declarat prima doamnă, care a făcut din alimentaţia sănătoasă o veritabilă cauză în perioada petrecută la Casa Albă.



Preşedintele a riscat iritarea părinţilor cu drept de vot spunându-le copiilor să se îndoape cu dulciuri până seara târziu. „Cu cât mai multe bomboane şi cu cât mai târziu le mâncaţi, cu atât mai bine”, a spus Obama.



Soţii Obama au dansat pe hitul „Thriller” al lui Michael Jackson şi au dat bomboane unui lung şir de copii îmbrăcaţi în pompieri, supereroi, militari, puşcaşi marini sau chiar Muhammad Ali. Printre aceştia a reţinut atenţia şi un băieţel costumat ca Obama, cu păr argintiu.