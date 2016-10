Ungaria: Publicarea celui mai important cotidian de opoziţie a fost suspendată

Publicarea celui mai important cotidian de opoziţie ungar, Nepszabadsag, a fost suspendată, a anunţat sâmbătă proprietarul său, grupul Mediaworks, stârnind îngrijorări cu privire la libertatea presei sub guvernarea premierului Viktor Orban.



Opoziţia socialistă a calificat suspendarea apariţiei ziarului Nepszabadsag şi a site-ului său „o zi neagră pentru presă” şi a făcut apel la organizarea unei manifestaţii în faţa sediului ziarului.



Grupul Mediaworks a afirmat într-un comunicat citat de agenţia MTI că suspendarea publicării ziarului a fost dictată de motive economice şi că va dura până „realizarea unui nou concept”.



Nepszabadsag are cel mai mare tiraj din presa ungară şi este un critic vehement al premierului Orban şi al politicii acestuia antiimigraţie, în contextul recentului referendum pe această temă.



Viktor Orban a fost adesea acuzat că ar încerca să folosească mass-media în avantajul său şi sectoare importante din presa privată au fost cumpărate de oligarhi apropiaţi guvernului său, afirmă opozanţii premierului ungar.



Un responsabil al publicaţiei a declarat că jurnaliştii care şi-au pregătit articole pentru ediţia de luni au fost împiedicaţi să intre în redacţie şi au primit scrisori în care erau informaţi de suspendarea publicării ziarului.



„Suntem în stare de şoc, este o lovitură imensă. Desigur, ei vor spune că este o decizie economică, însă acest lucru nu este adevărat”, a afirmat jurnalistul sub rezerva anonimatului.



„Este o lovitură enormă pentru jurnalismul de investigaţie şi pentru libertatea presei. Nepszabadsag reprezintă cel mai mare grup de presă de calitate din Ungaria care încearcă să apere libertăţile fundamentale, democraţia, libertatea de exprimare şi toleranţa”, a mai spus el.