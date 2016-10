Uraganul Matthew poate deveni una dintre cele mai dezastruoase catastrofe naturale de pe Pământ

Uraganele sunt cele mai dezastruoase catastrofe naturale de pe Pământ. Mai mulţi oameni sunt omorâţi anual de uragane decât de orice alt tip de furtună. Până la ora publicării acestei ştiri, uraganul Matthew a provocat moartea a 343 de persoane în Arhipelagul Caraibelor, în principal în ţara insulară Haiti. Spre seară va ajunge spre coastele Statelor Unite.



Cu rafale de vânt de aproximativ 215 kilometri pe oră, uraganul Matthew ar trebui să rămână încadrat în categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, care are cinci nivele, a anunţat Centrul american de monitorizare a uraganelor (National Hurricane Center, NHC).



Potrivit NHC, uraganul va trece de-a lungul sau pe deasupra costei de est a peninsulei Florida în seara de vineri şi în apropiere sau pe deasupra coastelor Georgiei şi ale Carolinei de Sud.



După ce anunţase un impact posibil devastator al uraganului Matthew, NHC a comunicat ulterior că va avea loc o diminuare progresivă a acestuia în următoarele 48 de ore.



În Haiti, uraganul a provocat moartea a 339 de persoane, potrivit ultimului bilanţ făcut public de autorităţi, iar mii de persoane au fost strămutate. În Republica Dominicană, patru persoane au murit.



Meteorologiii amerincani spun că Matthew poate fi cea mai puternică furtună care loveşte nord-estul Floridei în 118 ani.



Ce este un uragan? Un uragan este o furtună în formă de vârtej care se formează desupra oceanelor în zonele tropicale de pe glob. Un ciclon tropical poate să aibă un diametru de câteva mii de kilometri şi este format din nori care se rotesc în forma unei spirale în jurul unui centru.



Rotaţia se datorează unui sistem de vânturi circulare care pot depăşi viteza de 300 de km/h. Energia colosală a ciclonului provine de la condensarea la altitudine a vaporilor de apă care se formează la suprafaţa oceanului.



Cantitatea de energie acumulată de un uragan depinde de cât timp acesta rămâne deasupra apelor calde. Centrul acestor furtuni tropicale este cald (15-20 de grade Celsius) datorită degajării lente a căldurii în urma condensării vaporilor de apă, însă temperaturile mai ridicate există numai la înălţimea uraganului, la baza lui fiind chiar mai frig decât în zona din jurul vortexului.



În emisfera nordică, mişcarea de rotaţie a ciclonului se face în sensul acelor de ceasornic, iar în emisfera sudică, în sensul invers al acelor de ceasornic. Ciclonul tropical mai este cunoscut şi sub denumirile de uragan, taifun, furtună tropicală, furtună ciclonică şi depresiune tropicală.



Centrul Naţional de Monitorizare a Uraganelor din Florida urmăreşte furtunile din Atlantic şi din Pacific. Pe măsură ce se apropie de uscat, furtuna ia cu ea apa mării, pe care o ridică la peste trei metri înălţime. Acest fenomen aduce apa pe uscat şi creează nişte valuri uriaşe care pot depăşi şapte metri înălţime şi sunt responsabile pentru 90% din pierderile de vieţi.



În 1991, 150.000 de oameni au murit înecaţi în Bangladesh, când valuri de 6,4 metri înălţime au inundat insulele de pe coastă. Cel mai mare val înregistrat vreodată a avut 12 metri înălţime şi a lovit Golful Bengalului în 1737 - 300.000 de oameni au murit înecaţi atunci. Numărul morţilor în Statele Unite este mult mai mic fiindcă zonele de pe coastă nu sunt atât de aglomerate ca în India, dar şi sistemele de avertizare şi evacuare sunt mult mai eficiente. Furtunile care lovesc continentul american sunt la fel de devastatoare ca cele din Asia.



În 1938, un uragan a lovit coasta de est a Statelor Unite (New England) şi a omorât 600 de oameni. Furtuna a fost atât de puternică încât a remodelat coasta, distrugând stâncile şi plajele din drumul său. Cel mai mare dezastru natural din Statele Unite a avut loc în 1900. Thomas Eddison a filmat ce a lăsat în urmă catastrofa cu o invenţie recentă la vremea aceea - aparatul de filmat. În dimineaţa de 8 septembrie 1900, oraşul texan Galveston a fost lovit de un uragan. Până la apusul soarelui jumătate de oraş era scufundat sub apă. Vântul care bătea cu o viteză de 177 de km/h a adus cu sine un val de 1,5 metri înălţime, care a înghiţit oraşul şi pe locuitorii acestuia. 12.000 de oameni au murit în ziua aceea.



Între uraganele celebre, care au provocat mari pagube, amintim şi Katrina, aflat în topul primelor cinci uragane ca număr de pagube şi morţi înregistrate în istoria SUA. Katrina s-a format deasupra arhipelagului Bahamas, la 23 august 2005, şi a provocat decesul a peste 1.800 de persoane, înregistrându-se pagube în valoare de peste 100 miliarde dolari.



Uraganul Charley a durat între 9 şi 15 august 2004, pornind din estul Insulelor Windward şi ajungând lângă Cape Cod, Massachusetts. Pagubele provocate au fost în valoare de 14 miliarde de dolari.