Viena se oferă să găzduiască Autoritatea Bancară Europeană după Brexit

Guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei, Ewald Nowotny, a propus miercuri ca Viena să găzduiască Autoritatea Bancară Europeană (EBA).



„Este clar că EBA trebuie să aibă sediul într-o ţară membră UE”, a declarat Ewald Nowotny, la o reuniune la care a participat şi preşedintele Autorităţii, italianul Andrea Eria.



„Vreau să profit de această ocazie pentru a propune Viena ca o locaţie din inima Europei. Viena este oraşul cu cea mai bună calitate a vieţii din Europa. În plus, cred că am putea găsi şi spaţiul necesar”, a mai spus Ewald Nowotny.



Înfiinţată în 2010 în conformitate cu noul sistem european de supraveghere financiară adoptat de UE după criza din 2008, EBA se ocupă de stabilitatea sistemului financiar, fiind instituţia care derulează în special testele de stres în rândul băncilor. În prezent, sediul EBA este la Londra, însă acest lucru se va schimba în urma deciziei alegătorilor britanici de a ieşi din Uniunea Europeană.



Cu toate acestea, Milano, Amsterdam, Luxemburg, Dublin şi Varşovia sunt doar câteva dintre oraşele europene care fac lobby pentru a găzdui sediul EBA, în speranţa că băncile vor dori să păstreze un contact strâns cu organismele lor de reglementare.



Premierul britanic Theresa May a anunţat recent că până la finele lunii martie va activa Articolul 50 din tratatul UE, care marchează debutul negocierilor pentru ieşirea din Uniunea Europeană.