Scene dramatice pe aeroportul din Chicago; Avion cu 170 de oameni la bord, în flăcări

Scene dramatice, aseară, pe aeroportul O'Hare din Chicago. Un avion a luat foc în timp ce se pregătea de decolare şi doar o minune a făcut ca toţi cei 170 de oameni aflaţi la bord să scape cu viaţă. 20 de oameni au fost trataţi pentru răni minore suferite în timpul evacuării. Câteva ore mai târziu, scenariul s-a repetat pe un alt aeroport din Florida, dar cu un avion cargo. Nimeni nu a suferit răni grave nici în acest incident.



„Incendiu! Haideţi, oameni buni! Haideţi! Vă rog! Înaintaţi!” - este ceea ce se aude şi se vede pe o înregistrare făcută la bordul avionului.



170 de pasageri ai cursei American Airlines 383 au trecut prin clipe de groază când avionul în care se aflau a luat foc exact când se pregătea să decoleze. Alertaţi de turnul de control că au un incendiu la un motor, piloţii le-au cerut pasagerilor să părăsească avionul pe la ieşirile de urgenţă din partea stângă. La 30 de secunde după anunţ, fumul invadase deja cabina. Panicaţi, oamenii se îndemnau unii pe alţii să înainteze spre toboganele gonflabile.



„Doamne! Doamne sfinte! Doamne!”



După ce au reuşit să iasă din avion, pasagerii au văzut o imagine înspăimântătoare. Flăcările se extinseseră deja şi înghiţiseră toată aripa dreaptă, iar un nor de fum negru se ridica din avion.



„Am văzut pe fereastră o minge mare de flăcări roşii, asta e tot ce pot să vă spun. Am ieşit de acolo cât de repede am putut. Dacă se întâmpla cu 20 de secunde mai târziu, am fi fost în aer şi s-ar fi zis cu noi”, a declarat un pasager.



Avionul avea la bord 20.000 de kilograme de combustibil. Norocul a făcut că incendiul s-a declanşat înainte ca avionul să fi atins viteza de decolare şi piloţii au reuşit să-l oprească la timp.



„Piloţii au făcut o treabă excelentă, au oprit aeronava şi au cerut personalului de bord să evacueze pasagerii”, a declarat un reprezentant al serviciului de pompieri al aeroportului.



Într-un incident similar petrecut la câteva ore, un avion cargo a luat foc după ce a aterizat pe aeroportul Fort Lauderdale din Florida. Incendiul a fost stins rapid şi nimeni nu a fost rănit.



