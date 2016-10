Germania cere UE să aplice strict regulile deficitului bugetar, criticând ţări ca Franţa şi Italia

Uniunea Europeană trebuie să modifice sistemul instituţional astfel încât regulile privind deficitul bugetar să se aplice cu stricteţe, cere Wolfgang Schäuble, ministrul german al Finanţelor, criticând Comisia Europeană, ce a avut atitudini flexibile faţă de Franţa, Spania, Italia şi Portugalia.



Wolfgang Schauble consideră că, din cauza caracterului „politic", Comisia Europeană evită să aplice riguros reglementările privind deficitul bugetar. În acest context, ministrul german al Finanţelor propune ca reglementările privid deficitul să fie implementate de Mecanismul European de Stabilitate (MES).



Germania şi însuşi Wolfgang Schauble au criticat de multe ori atitudinea tolerantă a Comisiei Europene faţă de Franţa, Spania, Italia şi Portugalia. Comisia Europeană a evitat în mai multe rânduri să impună sancţiuni ţărilor care au depăşit ţintele privind deficitul bugetar. Anul acesta, Guvernul Italiei, condus de Matteo Renzi, speră că va primi concesii din partea Comisiei Europene pentru că nu a respectat ţinta deficitului bugetar.



„În mod normal, implementarea acestor decizii este sarcina Comisiei Europene. Actuala echipă a CE a optat să fie mai politică... şi are tot dreptul să procedeze în acest fel. Dar prin această abordare este mai dificil să se respecte regulile... Poate că Mecanismul European de Stabilitate ar putea juca un rol în conformarea parţială în acele cazuri în care Comisia Europeană nu poate face acest lucru", a subliniat Schauble.



Ideea a fost respinsă imediat de politicianul francez Pierre Moscovici, comisar UE pentru Afaceri Economice şi Financiare, care a pledat pentru menţinerea acestor atribuţii în sarcina Comisiei Europene, ce are un mandat „democratic".



Conform reglementărilor, ţările membre UE trebuie să menţină deficitele bugetare sub nivelul de 3% din PIB şi să limiteze ponderea datoriilor suverane la 60% din PIB.