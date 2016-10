Cum sunt ameninţate şi şantajate femeile musulmane prin intermediul smartphone-urilor

O investigaţie realizată de jurnaliştii BBC a scos la iveală faptul că mii de femei tinere din societăţile conservatoare din Africa de Nord, Orientul Mijlociu sau Sudul Asiei sunt batjocorite sau şantajate prin intermediul unor imagini care nu au neapărat conţinut sexual explicit.



În 2009, o tânără de 18 ani din Egipt, Ghadeer Ahmed, i-a trimis un filmuleţ iubitului ei în care dansa lipsită de inhibiţii. Nu era nimic pornografic în filmare, ci doar o rochiţă mai decoltată decât purta ea în mod normal. Trei ani mai târziu, când cei doi s-au despărţit, iubitul lui Ghadeer a postat filmarea în care ea dansa pe YouTube. Ghadeer s-a panicat. Ştia că întreaga situaţie - dansul, rochia, iubitul - sunt ceva de neconceput pentru părinţii şi vecinii ei, dar mai ales pentru o societate în care femeilor li se cere să îşi acopere corpul şi să se poarte cu modestie.



În anii de când a trimis filmarea, Ghadeer a luat parte la revoluţia din Egipt, şi-a dat jos hijab-ul şi s-a făcut auzită, militând pentru drepturile femeilor. Scandalizată că un bărbat a încercat să o facă de ruşine în mod public, aceasta a acţionat legal. Deşi a înregistrat un succes atunci când fostul ei iubit a fost condamnat pentru defăimare, videoclipul a rămas pe paltforma online YouTube - iar Ghadeer s-a trezit atacată în mediul online de bărbaţi care nici măcar nu o cunoşteau, dar au crititcat-o pentru faptul că dansa fără jenă.



În 2014, sătulă de abuzurile verbale şi de grija cui ar vedea filmarea, Ghadeer a luat o decizie curajoasă: a postat chiar ea clipul pe pagina personală de Fabeook, comentând că "este timpul să încetaţi folosirea corpului femeii ca o metodă de a o ruşina şi a o reduce la tăcere".



„Uitaţi-vă la clip. Sunt o bună dansatoare. Nu am niciun motiv pentru care să îmi fie ruşine", a mai scris ea.



Ancheta realizată de BBC a descoperit mii de astfel de cazuri în care persoane tinere - majoritatea femei - sunt ameninţate, şantajate sau făcute de ruşine cu imagini digitale, de la un flirt inocent la conţinut sexual explicit. Obţinute de bărbaţi - uneori cu consimţământ, alteori prin agresiune sexuală - aceste fotografii sunt folosite pentru a obţine bani, pentru a constrânge femeile să trimită şi mai multe imagini explicite sau pentru a le forţa să se supună abuzului sexual.



Majoritatea cazurilor de această formă de abuz nu sunt raportate, căci aceleaşi forţe care fac femeia vulnerabilă se asigură că aceasta îşi menţine tăcerea. Dar avocaţii, poliţiştii şi activiştii din mai multe ţări au declarat pentru BBC că smartphone-urile şi social media au a stârnit o epidemie ascunsă de şantaj online şi batjocură.



Zahra Sharabati, o avocată din Iordania, a declarat pentru BBC că în ultimii 2 - 3 ani s-a ocupat de cel puţin 50 de cazuri în care imagini digitale sau platforme online au fost implicate în ameninţarea femeilor. „Dar în toată Iordania", spune ea, "cred că numărul este cu mult mai mare - nu mai puţin de 1.000 de cazuri care implică social media. Mai mult de o fată, cred, a fost omorâtă ca urmare a unor astfel de cazuri".



Louay Zreiqat, un poliţist din Cisiordania, a spus că, anul trecut, unitatea de combatere a criminalităţii cibernetice a poliţiei palestiniene s-a ocupat de 502 de cazuri de delicte online, majoritatea implicând folosirea unor fotografii intime cu femei. Compatriotul său Kamal Mahmoud, care deţine un site ce încearcă combaterea şantajului, spune că primeşte cel puţin 1.000 de solicitări de ajutor, pe an, din partea femeilor.



„Uneori fotografiile nu au conţinut sexual... O fotografie cu o fată care nu poartă hijab poate fi scandaloasă. Un bărbat ar putea folosi astfel de fotografii pentru a face presiuni asupra fetei ca să trimită mai multe fotografii", spune Zreiqat.



„Ţările din Gold se confruntă cu şantajul la scară largă, în special fetele din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar şi Bahrain. Unele fete ne spun: 'Dacă pozele astea sunt făcute publice, voi fi în mare pericol'".



Situaţia este mai dramatică în Pakistan şi India, unde folosirea smartphone-urilor pentru a înregistra agresiuni sexuale este cea mai răspândită.



În august 2016, publicaţia "Times of India" a descoperit că sute - probabil mii - de videoclipuri în care apar femei în timp ce sunt violate, sunt vândute în magazine din nordul statului Uttar Pradesh, în fiecare zi.