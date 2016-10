Campanie electorală în SUA: Tabăra lui Hillary Clinton cere lămuriri după redeschiderea anchetei FBI

Echipa de campanie a candidatei democrate la preşedinţia SUA, Hillary Clinton, a criticat vineri redeschiderea anchetei Biroului Federal de Investigaţii (FBI) asupra e-mailurilor din perioada când Clinton era secretar de stat, transmite DPA.



„E extraordinar să vedem aşa ceva cu numai 11 zile înaintea alegerilor prezidenţiale", a declarat John Podesta, şeful campaniei lui Clinton.



El a cerut FBI să dea mai multe detalii despre anchetă. Potrivit lui Podesta, directorul FBI James Comey „datorează poporului american furnizarea imediată a tuturor amănuntelor despre ceea ce anchetează acum. Suntem încrezători că nu vor apărea alte concluzii decât cele deja anunţate de FBI în iulie".



Podesta susţine că republicanii profită de faptul că se cunosc puţine informaţii oficiale şi răstălmăcesc ancheta.



Donald Trump, candidatul republican la preşedinţia SUA, nu şi-a ascuns satisfacţia după ce Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a anunţat redeschiderea dosarului lui Clinton. „Corupţia lui Hillary Clinton atinge o amploare fără precedent", a declarat Trump vineri despre adversara sa în cursa pentru Casa Albă. Suporterii săi la un miting din statul New Hampshire au reacţionat scandând „Închideţi-o!", relata AFP. "Am un mare respect pentru faptul că FBI şi Departamentul Justiţiei sunt acum dispuse să aibă curajul să corecteze greşeala groaznică pe care au comis-o" închizând ancheta asupra candidatei democrate, a mai spus Trump.



Casa Albă a reacţionat la noua anchetă afirmând că a aflat despre ea din presă, că întrebările legate de e-mailuri trebuie adresate FBI şi că preşedintele Barack Obama nu are motive să îşi schimbe părerea despre candidata democrată.



FBI a anunţat vineri că a început examinarea unor noi e-mailuri în cadrul investigaţiei privind folosirea de către Clinton a unei adrese de e-mail în perioada când a condus Departamentul de Stat, pentru mesaje secrete care ar fi impus utilizarea serverului serverul securizat al instituţiei, relatează agenţiile internaţionale de presă. Potrivit unor surse judiciare citate de New York Times, aceste noi mesaje au fost descoperite pe mijloace de comunicare ale unei asistente a lui Clinton, Huma Abedin, şi ale soţului acesteia, Anthony Weiner.



Cei însărcinaţi cu ancheta „au descoperit existenţa unor e-mailuri care aparent sunt pertinente pentru această investigaţie", a indicat Comey, într-o scrisoare adresată Congresului. „Am fost de acord ca FBI să ia măsurile corespunzătoare pentru a permite investigatorilor să examineze aceste e-mailuri, astfel încât să determine dacă ele conţin informaţii clasificate şi să evalueze importanţa lor pentru investigaţie", a adăugat el.



Hillary Clinton a fost interogată în luna iulie de FBI pe acest subiect, iar câteva zile mai târziu Departamentul Justiţiei a decis să închidă dosarul, la recomandarea anchetatorilor care au precizat că elementele sunt insuficiente pentru a se avansa în acest caz. Însă James Comey i-a reproşat atunci fostei şefe a diplomaţiei că prin utilizarea acelei adrese de e-mail a procedat într-un mod „extrem de neglijent".



Hillary Clinton a motivat anterior folosirea unei adrese private de e-mail pentru comunicaţiile oficiale prin faptul că aşa este mai practic şi mai simplu. Ea a mai susţinut că a trimis circa 30.000 de copii ale mesajelor către Departamentul de Stat şi că niciunul dintre aceste documente nu era secret în momentul expedierii.