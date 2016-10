Campanie electorală în SUA: Donald Trump salută redeschiderea anchetei privind e-mailurile lui Hillary Clinton

Donald Trump, candidatul republican la preşedinţia SUA, nu şi-a ascuns satisfacţia după ce Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a anunţat redeschiderea dosarului e-mailurilor lui Hillary Clinton, relatează AFP.

„Corupţia lui Hillary Clinton atinge o amploare fără precedent", a declarat Trump vineri despre adversara sa în cursa pentru Casa Albă. Suporterii săi la un miting din statul New Hampshire au reacţionat scandând „Închideţi-o!". „Am un mare respect pentru faptul că FBI şi Departamentul Justiţiei sunt acum dispuse să aibă curajul să corecteze greşeala groaznică pe care au comis-o" închizând ancheta asupra candidatei democrate.



FBI a anunţat vineri că anchetează noi e-mailuri trimise de Hillary Clinton de pe un computer personal, în perioada când era secretar de stat. Potrivit unor surse judiciare citate de New York Times, aceste noi mesaje au fost descoperite pe mijloace de comunicare ale unei asistente a lui Clinton, Huma Abedin, şi ale soţului acesteia, Anthony Weiner.



Casa Albă a reacţionat la noua anchetă afirmând că a aflat despre ea din presă, că întrebările legate de e-mailuri trebuie adresate FBI şi că preşedintele Barack Obama nu are motive să îşi schimbe părerea despre candidata democrată.