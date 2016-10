Accident în Italia: Un pod s-a prăbuşit peste o autostradă

Trei persoane au fost rănite şi una a murit, în Italia, după ce un pod s-a prăbuşit sub greutatea unui tir. Vehiculul lung de peste 10 metri şi bucăţi imense de beton au căzut pe Autostrada 36, care leagă Milano de Lecco. Accidentul a avut loc în apropierea localităţiiAnnone Brianza.

Presa italiană scrie că în accident a fost rănit şoferul bulgar al TIR-ului sub greutatea căruia s-a rupt podul. Bărbatul de 50 de ani a fost dus la spital cu traumatisme la nivelul cutiei toracice, dar se află în afara oricărui pericol. Pe sub pod, exact în momentul prăbuşirii, treceau trei maşini. Şoferul uneia dintre ele a fost rănit grav şi a murit până la venirea echipelor de salvare. Un adult şi o fata de 12 ani au fost duşi la spital, cu răni care nu le pun viaţa în pericol.



Un român, martor la eveniment, ne-a trimis imagini la numărul de WhatsApp 0771 100 304.



