OSCE reafirmă: Rusia continuă să trimită trupe şi armament în Donbas

În ciuda obstacolelor persistente din partea rusă, Misiunea OSCE din Donbas a documentat multiple cazuri de transporturi militare şi de armament dinspre Rusia în teritoriul ocupat din Donbas, în estul Ucrainei, a declarat Daniel Bayer, ambasadorul SUA la OSCE, joi, la o reuniune a Consiliului OSCE de la Viena, potrivit Ukrinform.



„În ciuda limitărilor la care Misiunea OSCE este supusă din partea forţelor separatiste, OSCE continuă să documenteze dovezi că Rusia trimite forţele sale şi echipamente militare în Ucraina”, – a spus diplomatul american.



Astfel, el prezintă cazul înregistrat pe 17 octombrie, când observatorii au semnalat un microbuz cu numere militare, care transporta bărbaţi în camuflaj peste graniţa rusă, în zona controlată de separatişti.



Maşina nu a traversat frontiera pe la punctul de trecere oficial, a declarat Bayer.



În plus, săptămâna trecută, observatorii OSCE au înregistrat un autocar care transporta aproximativ 20 de persoane în uniforme de camuflaj în Rusia.



„Împreună cu înmulţirea cazurilor de interdicţie a accesului (pentru OSCE), aceste dovezi sugerează continuarea sprijinului activ al forţelor separatiste de către Rusia”, – a declarat reprezentantul SUA la OSCE.



În acest sens, el a subliniat că Rusia continuă să ascundă de comunitatea internaţională activitatea sa în Donbas.



„Chiar săptămâna trecută, Rusia a respins din nou propunere OSCE de extindere a zonei în care operează observatorii noştri, pentru a acoperi toate cele nouă puncte de trecere a frontierei dintre Rusia si zonele din Ucraina controlate de separatişti”, – a spus ambasadorul.



Ca rezultat, OSCE este limitată la doar două puncte de trecere a frontierei, cate 1-2 ore pe zi.



„Rusia are posibilitatea şi se foloseşte de ea pentru a transfera cu uşurinţă arme, combustibil şi muniţie peste graniţă, de obicei sub acoperirea întunericului şi în absenţa observatorilor OSCE,” – a declarat reprezentantul OSCE