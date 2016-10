Cum funcţionează propaganda inspirată de ideologul lui Putin

În Rusia, tinerii studenţi fac „educaţie militară patriotică”, televiziunile îi îndeamnă pe cetăţeni să găsească cel mai apropiat adăpost antiatomic, la nivel naţional se fac exerciţii de evacuare în caz de atac nuclear, iar o filosofie care aminteşte de „dubla gândire” din romanul lui George Orwell „1984” are tot mai mult succes printre elita politică şi militară rusească. BBC News a realizat un reportaj despre cum afectează propaganda guvernului rus cetăţenii ţării.Studenţii ruşi au fost incluşi într-un program naţional de „educare militară patriotică” şi participă la diverse antrenamente de natură militară. De la sesiuni de paintball în pădure la antrenamente cu arme reale în poligoane sau în tabere militare. Evenimentele sunt organizate de partidul de opoziţie Rodina, care înseamnă „ţara-mamă”. Partidul face parte din „opoziţia loială”, adică susţine Kremlinul.Dacă este să ne luăm după televiziunile ruseşti, scrie BBC News, ţara pare că se pregăteşte de o confruntare militară cu Vestul. În această lună, un canal controlat de stat i-a sfătuit pe cetăţeni să găsească cel mai apropiat adăpost antiatomic. De asemenea, Rusia a ţinut recent exerciţii la nivel de ţară pentru a se pregăti pentru un astfel de atac.Stepan Zotov, membru al partidului Rodina, spune, în reportajul BBC, că ei „chiar se pregătesc pentru o confruntare cu Vestul”, transmite Digi24 „Majoritatea confruntărilor au însă loc la nivel cultural şi informaţional. Civilizaţia rusă are o cultură a eroilor şi a războinicilor. Ţara noastră măreaţă s-a dizolvat fără război, fără conflict deschis. Pentru că am început să iubim alţi oameni şi alte culturi, nu pe a noastră”, a spus Zotov, care a recunoscut că a luptat voluntar alături de forţele separatiste din estul Ucrainei.Niciunul dintre studenţii întâlniţi de reporterul BBC nu prea par interesaţi, totuşi, de ideea de a lupta în Ucraina. Au în jur de 20 de ani şi s-au născut după epoca sovietică. De asemenea, nu cred televiziunile ruseşti când spun că urmează un conflict. Tinerii spun că populaţia este isterizată fără motiv.De când a ajuns la putere, Putin a preluat controlul televiziunilor ruseşti. Ceea ce rulează în prezent la canalele ruseşti este aprobat de Kremlin.La programele de ştiri apar informaţii despre crize şi războaie în străinătate. Guvernul ucrainean a fost acuzat că răstigneşte bebeluşi şi BBC că a lansat un atac chimic asupra Siriei.Adevărul a devenit subordonat politicii, scrie BBC News. Pentru a menţine propaganda, a fost construită o nouă filosofie: eurasianismul. Aleksander Dughin, unul dintre arhitecţii principali ai acestei filosofii, se află pe lista persoanelor sancţionate de SUA pentru implicarea în anexarea Crimeei şi războiului din Estul Ucrainei.„Adevărul este o chestiune de credinţă. Credem în ceea ce facem, credem în ceea ce spune. Acesta este singurul mod de a defini adevărul. Aşadar, noi avem adevărul nostru rus pe care trebuie să îl acceptaţi”, spune ideologul.Filosofia „eurasianismului” spune că Rusia ortodoxă nu face parte nici din Est, nici din Vest, ci este o civilizaţie unică separată, care s-a angajat într-o bătălie pentru a obţine dreptul care i se cuvine alături de celelalte puteri ale lumii.Însă „dubla gândire”a lui Aleksander Dughin nu ţinteşte doar Vestul. Are şi un mesaj pentru cetăţenii ruşi: nu există valori liberale universale, deci nu există nicio contradicţie într-o democraţie care nu permite protestul, notează BBC.Majoritatea ruşilor nu cred că războiul nuclear cu Vestul chiar va avea loc. „Însă cu cât o minciună este repetată mai des, cu atât există riscul să devină realitate”, conchide BBC News.