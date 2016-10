Grevă generală în învăţământul din Spania

27.10.2016 17:51

În învăţământul din Spania este grevă generală. Aproximativ 10.000 de elevi spanioli au mărşăluit miercuri la Madrid şi colegi de-ai lor le-au urmat exemplul în 50 de oraşe. Sunt revoltaţi pentru că statul vrea să le impună trei examene noi şi cred că un guvern interimar de aproape un an nu are autoritatea să facă asemenea schimbări importante.



Zeci de mii de studenţi şi elevi din clasele primare sunt în grevă generală în Spania, protestând împotriva unei legi de reformă a sistemului educaţional, sistem care i-ar obliga pe toţi elevii atunci când termină clasele a III-a , a VI-a şi a IX-a să dea un examen înainte de a trece în anul următor.



Legea învăţământului a fost schimbată vara aceasta în Spania şi i-a pus pe elevi în faţa unor necunoscute. „Eu acum sunt înaintea bacalaureatului. În noiembrie ar trebui să trec de o evaluare şi nici până acum nu se ştie ce probe trebuie să trec. Ne pregătesc să ajungem pe străzi. Nu ştim ce ne aşteaptă. Locurile de muncă ajung doar la cei care au bani şi sunt la şcoli private sau au relaţii pentru a ajunge într-o companie. Restul, cei de la şcolile publice afară din ţară pentru a căuta un loc de muncă”, a spus un elev spaniol.



„Dacă nu treci de aceste evaluări rămâi fără oportunităţi. Nu obţii nici măcar bacalaureatul”, a adăugat alt elev.



Greva elevilor apare în momentul în care Spania este în blocaj politic. Parlamentul va încerca pentru a treia oară în acest an să aleagă un prim-ministru. În cazul unui eşec, spaniolii ar urma să fie chemaţi din nou la urne de Crăciun.