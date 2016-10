Consolidarea flancului estic al NATO: Jens Stoltenberg salută contribuţiile importante ale aliaţilor

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri numeroasele contribuţii ale ţărilor membre ale Alianţei la cele patru batalioane pe care le va desfăşura în 2017 în cele trei ţări baltice şi în Polonia, pe fondul creşterii tensiunilor cu Moscova, relatează AFP.



Desfăşurarea celor patru batalioane de aproximativ 1.000 de militari fiecare a fost decisă la ultimul summit al NATO din iulie de la Varşovia.



Acţiunea se înscrie în cadrul măsurilor luate de Alianţa Nord-Atlantică pentru a linişti ţările membre învecinate cu Rusia, care se simt mai vulnerabile după declanşarea conflictului ucrainean şi anexarea Crimeii de către Moscova în martie 2014.



Cele patru batalioane ale NATO vor fi desfăşurate progresiv în Letonia, Lituania, Estonia şi Polonia, între începutul anului şi vara lui 2017, sub comandament canadian, german, britanic şi, respectiv, american, potrivit secretarului general al Alianţei.



„Avansăm conform calendarului", a afirmat el în cursul unei conferinţe de presă, organizată cu prilejul unei reuniuni ministeriale a NATO la sediul din Bruxelles.



„Sunt foarte încurajat (...) că atât de multe ţări s-au angajat în mod ferm şi concret pentru a contribui la cele patru batalioane", a mai spus Jens Stoltenberg, adăugând că este o dovadă a "unui sprijin transatlantic solid ca o stâncă pentru aliaţii noştri".



Şeful NATO a subliniat că Albania, Italia, Polonia şi Slovenia au acceptat „să contribuie" la batalionul din Letonia.



Pentru batalionul din Lituania sub comandament german, au fost primite angajamente ferme din partea Belgiei, Croaţiei, Franţei, Luxemburgului, Olandei şi Norvegiei. Franţa va contribui de asemenea, împreună cu Danemarca, la batalionul din Estonia.



Jens Stoltenberg a mai precizat că România şi Marea Britanie se vor alătura batalionului din Polonia sub comandament american.



Aceste batalioane se anunţă „foarte solide, multinaţionale, pregătite de luptă", a subliniat secretarul general al NATO.



Desfăşurarea lor „va trimite un mesaj fără echivoc, NATO este unit. Un atac împotriva unui aliat va fi considerat ca un atac împotriva tuturor", a ţinut el să adauge.



Londra, Ottawa, Berlinul şi Washingtonul au acceptat în iulie rolul de comandant de batalion, fiecare dintre celelalte 24 de ţări membre ale Alianţei fiind invitată să ofere diferite contribuţii în mijloace logistice, nu neapărat în trupe.



Consolidându-şi prezenţa pe teritoriul Poloniei, armata americană va desfăşura în aprilie pentru batalionul sub comanda sa vreo 900 de militari, trimişi de la o bază germană, a precizat miercuri al Bruxelles secretarul american al Apărării, Ashton Carter.