Trump susţine că politica lui Clinton în privinţa Siriei ar duce la Al Treilea Război Mondial

Candidatul republican la alegerile din SUA, Donald Trump, a declarat marţi că planul contracandidatei sale democrate Hillary Clinton în privinţa Siriei „ar duce la Al Treilea Război Mondial", din cauza potenţialului de conflict cu forţele armate ale Rusiei, putere nucleară, transmite Reuters.



Într-un interviu concentrat în mare parte pe politică externă, Trump a spus că înfrângerea grupării jihadiste Stat Islamic (SI) are o importanţă mai mare decât a-l convinge pe preşedintele sirian Bashar al-Assad să plece de la putere, minimalizând acest obiectiv de lungă durată al politicii externe americane.



Trump a pus sub semnul întrebării modul în care Clinton ar negocia cu preşedintele rus Vladimir Putin după ce l-a demonizat. El a deplâns de asemenea lipsa unităţii republicanilor în privinţa candidaturii sale şi a spus că ar câştiga fără probleme alegerile dacă liderii partidului l-ar susţine.



„Dacă am avea unitate în cadrul partidului, nu am avea cum să pierdem aceste alegeri în faţa lui Hillary Clinton", a spus el.



În privinţa războiului civil din Siria, Trump a declarat că Hillary Clinton ar putea atrage SUA într-un război mondial printr-o poziţie mai agresivă în privinţa rezolvării conflictului.



Clinton a făcut apel la crearea unei zone de excludere aeriană şi a unor 'zone sigure' pe teren pentru a-i proteja pe non-combatanţi. Unii analişti se tem că protejarea acestor zone ar putea aduce SUA în conflict direct cu avioanele de luptă ale Rusiei.



„Ce ar trebui să facem este să ne concentrăm pe ISIS. Nu ar trebui să ne concentrăm pe Siria", a declarat Trump. „Vom ajunge la Al Treilea Război Mondial din cauza Siriei dacă o ascultăm pe Hillary Clinton", a adăugat el.



„Nu mai luptăm cu Siria. Luptăm cu Siria, Rusia şi Iran, ne-am înţeles? Rusia este o ţară nucleară, una ale cărei arme nucleare sunt funcţionale, spre deosebire de alte ţări care doar vorbesc", a mai afirmat Trump.



Echipa de campanie a lui Clinton a respins criticile, precizând că experţi în securitate nucleare deopotrivă republicani şi democraţi au spus despre Trump că nu este pregătit pentru a deveni comandant şef.



Trump a declarat că Al-Assad este mult mai puternic acum decât era în urmă cu trei ani şi că plecarea de la putere a preşedintelui sirian este mai puţin importantă decât înfrângerea grupării Stat Islamic. „Al-Assad este o problemă secundară, în opinia mea, comparativ cu ISIS", a adăugat el.



Trump a criticat din nou modul în care Clinton a gestionat relaţia SUA cu Rusia cât timp a fost secretar de stat şi a declarat că criticile democratei la adresa lui Putin ridică semne de întrebare „despre cum va putea negocia cu acest om pe care l-a prezentat ca fiind atât de rău", în cazul în care ar câştiga preşedinţia.