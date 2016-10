VIDEO

Mărturii cutremurătoare şi drama prin care încă trec supravieţuitorii iadului de la Colectiv; Un film documentar arată poveştile unora dintre ei

30 octombrie - noaptea care a pus în mişcare o ţară întreagă. Tragedia din clubul Colectiv a stârnit reacţii, emoţii puternice, a dus la demisii, arestări şi închideri de localuri şi interminabile dezbateri legate eficienţa sau incompetenţa autorităţilor, critici, laude şi empatie la adresa tinerilor care au fost martorii acelui iad. 30 octombrie este data care a dezbinat, dar care a şi unit societatea românească, a frânt destine şi a schimbat vieţi.



În mai puţin de un minut, s-a declanşat iadul de foc în clubul unde erau adunaţi peste 400 de tineri care sperau că se vor bucura de concertul trupei lor preferate, Goodbye To Gravity, iar după o oră jumătate, tragedia a cuprins o ţară întreagă.



Pe 30 octombrie, la un an de la incendiul care a curmat 64 de destine, victimele Colectiv vor fi comemorate în cadrul unui eveniment caritabil, care va avea loc la Berăria H din Capitală, sub numele de „#3010 Festival".



Sub motto-ul „Heroes never die. Keep their spirits alive”, evenimentul caritabil, organizat de Asociaţia Colectiv GTG 3010, urmăreşte să vină în ajutorul răniţilor, potrivit reprezentanţilor asociaţiei.



„Banii din vânzarea biletelor vor fi folosiţi în beneficiul victimelor din Colectiv, la decontarea tratamentelor. Nevoile acestora sunt mari şi pe termen nedeterminat. Rolul nostru este acela de a-i ajuta să treacă cât mai uşor peste suferinţa deja existentă", se precizează într-un comunicat de presă remis redacţiei.



Astfel, pe scena de la Berăria H vor urca formaţiile Compact, Coma, Truda, Altar, Awake, W3 4R3 NUMB3R5, Costi Cămărăşan Band, Florin Chilian, Fallen, Nexus, Hatemode, Gray Matters, 7 Semne, ultimele cinci fiind direct afectate de incendiul din clubul Colectiv.



Preţul unui bilet va fi de 50 de lei, iar un abonament pentru cele trei zile va costa 100 de lei. Acestea pot fi achiziţionate momentan prin Eventbook sau direct din Berăria H pe durata evenimentului.



„Suntem recunoscători tuturor celor care s-au implicat, în mod deosebit, pentru că fac asta în regim pro bono: trupelor care promit un concert de senzaţie, Berăriei H, moderatorului Cristi Hrubaru, echipelor de organizare şi promovare. Atâta solidaritate din partea oamenilor te face să speri că putem, într-adevăr, schimba ceva în această ţară", a precizat Eugen Iancu, membru fondator al Asociaţiei Colectiv GTG 3010.



Asociaţia Colectiv GTG 3010 este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă. Obiectivele sale sunt: monitorizarea anchetelor în desfăşurare în cazul incendiului de la clubul Colectiv, precum şi iniţierea unor noi anchete în instituţiile statului, care să identifice persoanele responsabile care nu şi-au exercitat atribuţiile pentru a preveni această tragedie; ajutorarea victimelor din accidente şi incendii, din punct de vedere juridic şi medical, ajutorarea victimelor abuzurilor statului; ajutorarea persoanelor afectate de incendiul din clubul Colectiv, pentru ameliorarea stării lor de sănătate până la însănătoşirea completă, integrarea socială şi recâştigarea demnităţii personale; sprijinirea structurilor fizice necesare industriilor creative, în special muzica rock, arta fotografică şi video, în memoria victimelor incendiului din Colectiv; implicarea în acţiuni care să prevină producerea de accidente similare.



În cadrul acestui eveniment, va fi lansat filmul documentar care va prezenta mărturiile supravieţuitorilor şi ale părinţilor celor care au dispărut în incendiu şi la spitalele din ţară şi din străinătate.







Cronologia unei tragedii



Cei care şi-au pierdut viaţa la 30 noiembrie, sunt: Ştefan Andrei Hamed, Cătălina Ioniţă, Alexandru Cătălin Simion, Anda Ioana Epure, Petru Andrei Bucă, Mihaela Vieru, Maria Dorina Vulcu, Valentina Florea, Carmen Irina Opriţă, Gabriel Matei, Radu Palada, Tilie Nelu, Vlad Ţelea, Diana Elena Enache, Nicoleta Baldovin, Ioan Tripa, Paul Alexandru Georgescu, Adrian Rugină, Constantin Marian Ignat, Laurenţiu Marian Vârlan, Maria Ion, Ionuţ Valentin Fieraru, Mihai Cătălin Alexandru, George Claudiu Petre, Marius Ştefan Ruşitoru, Simona Livia Stan, Monica Tănăsoiu, Roxana Boghian, Cristian Mitroi şi Radu Sienerth.



RADOR vă prezintă cronologia actualizată a evenimentelor ce au succedat acest eveniment tragic.



- 31 octombrie – Guvernul, reunit de urgenţă în şedinţă, a declarat trei zile de doliu naţional, după tragedia din clubul Colectiv: 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie



- 1 noiembrie – Alte trei persoane spitalizate după tragedie şi-au pierdut viaţa: Liliana Gheorghe – la Spitalul de Arşi, Mimi Voicu, Alexandra Matache la Spitalul Bagdasar Arseni. Bilanţul victimelor – 30



- 2 noiembrie – Încă o persoană spitalizată a murit: Costel Cârlicean – la Spitalul de Arşi. Bilanţul victimelor – 31



- 2 noiembrie – Preşedintele Klaus Iohannis a conferit post-mortem Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler lui Claudiu Petre şi lui Adrian Rugină, în semn de apreciere pentru curajul, altruismul şi dăruirea de care au dat dovadă în timpul tragicului eveniment de la Clubul „Colectiv” din Bucureşti, încercând salvarea mai multor vieţi cu preţul sacrificiului suprem”



- 2 noiembrie – Din datele centralizate la Ministerul Sănătăţii, în spitalele din Bucureşti şi din judeţul Ilfov sunt internate la acest moment 137 de victime ale incendiului din Bucureşti din data de 30 octombrie 2015. Dintre aceştia, aproximativ 80 de pacienţi sunt în stare gravă şi foarte gravă.



La 1 noiembrie erau internate 146 de persoane, între timp fiind externate nouă persoane.



- 2 noiembrie – Tiberiu Niţu, procurorul general, a declarat că ancheta procurorilor în cazul incendiului de la clubul Colectiv se derulează pe toate palierele, atât cu privire la companiile private, cât şi cu privire la autorităţile statului



- 2 noiembrie – Acţionarii clubului Colectiv – Costin Mincu, Alin George Anastasescu şi Paul Gancea – au fost audiaţi, la Parchetul General, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Toţi trei au primit mandat de reţinere, iar a doua zi, pe 3 noiembrie, au fost reţinuţi pentru 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.



- 3 noiembrie – Încă o persoană spitalizată a murit: Andreea Chiriac – la Spitalul Pantelimon. Bilanţul tragediei se ridica la 32 de morţi şi aproape 140 de persoane spitalizate din care circa 80 în stare gravă



La patru zile de la incendiul care a cuprins Clubul Colectiv din Capitală bilanţul celor spitalizaţi arată astfel: 18 sunt în stare critică, 17 în stare gravă, 30 sunt intubaţi şi 71 sunt în stare stabilă, anunţă medicii



- 3 noiembrie – Bucureştenii s-au strâns în Piaţa Universităţii, dar au ajuns la Guvern şi au blocat Piaţa Victoriei, unde au protestat o oră jumătate. Cei peste 25.000 de oameni au ajuns în faţa Primăriei Sectorului 4. Protestatarii au cerut demisia premierului Victor Ponta, a lui Gabriel Oprea şi a lui Cristian Popescu Piedone



- 4 noiembrie – Premierul Victor Ponta a demisionat.



- 4 noiembrie – Şi primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a anunţat că îşi depune demisia.



- 4 noiembrie – Cei aproape 30.000 de oameni care au ieşit din nou pe străzile Bucureştiului nu se mulţumesc cu demisiile pe care premierul Victor Ponta şi primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, şi le-au anunţat de dimineaţă.



Alţi 40.000 de oameni au protestat şi în marile oraşe din ţară, în semn de solidaritate cu mişcarea din capitală



- 5 noiembrie – la ora 7:00 situaţia se prezenta astfel: 83 pacienţi în stare critică şi gravă.



- 5 noiembrie – Cei doi cetăţeni spanioli internaţi la Spitalul SRI „Dr. Agrippa Ionescu” în urma incendiului din clubul Colectiv vor fi externaţi, conform unei informaţii publicate pe pagina de Facebook a SRI



- 5 noiembrie – Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că l-a desemnat premier interimar pe ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu



- 5 noiembrie – Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a anunţat că mai multe state europene s-au oferit să primească pacienţi aflaţi în stare critică şi gravă în urma incendiului din clubul Colectiv.



- 6 noiembrie – „Un singur pacient a fost externat astăzi, la ora 13,00. Ceilalţi sunt în aceeaşi stare — cinci pe secţie, care prezintă o stare bună. Cei gravi şi critici au fost evaluaţi astăzi de medici belgieni. În total, în spital sunt internaţi 20 de pacienţi răniţi în incendiul de la clubul Colectiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului „Bagdasar Arseni”, Florin Bica.



- 6 noiembrie – Procurorii DNA au început în dosarul „Colectiv” urmărirea penală in rem, pentru fapte pe care le-ar fi săvârşit persoane cu atribuţii de decizie şi avizare din Primăria Sectorului 4, acuzaţiile fiind de abuz în serviciu şi fals intelectual



- 6 noiembrie – Procurorii Parchetului General au finalizat cercetarea la faţa locului în cadrul anchetei privind incendiul de la clubul Colectiv, fiind audiate în ultima săptămână 147 de persoane, martori şi persoane vătămate



- 6 noiembrie – O slujbă de pomenire a fost oficiată, la clubul Colectiv, după-amiaza, în memoria celor 32 de persoane care şi-au pierdut viaţa în tragedia petrecută în urmă cu şapte zile



- 6 noiembrie – Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone şi două angajate ale primăriei au fost reţinuţi după mai multe ore de audieri la DNA, în dosarul privind tragedia de la Clubul Colectiv.



- 6 noiembrie – Procurorii Parchetului General au dispus, în dosarul incendiului de la Colectiv, reţinerea lui Viorel Zaharia, pentru ucidere din culpă, şi a lui Cristian Mihai Niţă şi a Danielei Ioana Niţă, pentru favorizarea făptuitorului şi sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, toţi trei în legătură cu furnizarea artificiilor pentru clubul în care a avut loc incendiul soldat cu 32 de morţi, până în acest moment.



- 7 noiembrie – Doi pacienţi internaţi la Spitalul de Arşi, în urma incendiului din clubul Colectiv, au decedat în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă – 6/7 noiembrie – 34 victime, a declarat purtătorul de cuvânt Adrian Stănculea, adăugând că, în unitatea medicală, mai sunt opt pacienţi în stare critică, iar alţi doi bolnavi sunt în stare gravă.



- 7 noiembrie – Alţi doi pacienţi au decedat la Spitalul de Arşi



- 7 noiembrie – Un rănit în incendiul din clubul Colectiv, internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a decedat dimineaţa – 37 de victime



- 7 noiembrie – Dintre cei 16 răniţi din incendiul de la club Colectiv, care au fost transportaţi în cursul nopţii trecute în străinătate, doi au decedat, a declarat premierul interimar Sorin Cîmpeanu. El a mai precizat că este vorba despre un pacient român şi unul italian, transportaţi în Olanda.



- 7 noiembrie – Celebrul violonist Andre Rieu a sosit, după-amiaza, la clubul Colectiv din Capitală, artistul venind special din Olanda pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei de săptămâna trecută. La Club Colectiv, Rieu, care a susţinut o serie de şapte concerte în acest an la Bucureşti, s-a rugat alături de un grup de tineri şi a îngenunchiat la locul unde sunt aprinse mii de lumânări în memoria tinerilor care şi-au pierdut viaţa în incendiul devastator



- 7 noiembrie – Un pacient a decedat la Spitalul Floreasca



- 7 noiembrie – Un alt pacient a decedat la Spitalul Bagdasar – Arseni



- 7 noiembrie – Judecătoria Sectorului 4 a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă a patronilor de la firma Golden Ideas Fireworks Artists SRL, responsabilă cu efectele pirotehnice de clubul Colectiv. Este vorba de Daniela Niţă, administrator şi acţionar majoritar al firmei Golden Ideas Fireworks Artists SRL, şi Cristian Niţă, director al firmei de artificii. În acelaşi dosar a fost arestat preventiv şi pirotehnistul Viorel Zaharia.



- 7 noiembrie – Fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu – Piedone, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, de magistraţii Tribunalul Bucureşti, care au admis cererea procurorilor DNA, Piedone fiind acuzat de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi fals intelectual.



- 7 noiembrie – Numărul celor decedaţi în tragedia din clubul Colectiv a ajuns, seara, la 41, după ce alte două persoane rănite în incendiul de săptămâna trecută au murit la Spitalul Floreasca şi Spitalul Bagdasar-Arseni. Numărul de persoane decedate în cursul zilei de sâmbătă – 7 noiembrie – a crescut astfel la nouă, dintre care şapte, la spitale din Bucureşti, iar două, după ce au fost transferate în Olanda.



- 8 noiembrie – Alţi doi răniţi în incendiul din Colectiv au murit la Spitalul Floreasca, în cursul nopţii. Numărul deceselor – 43.



- 8 noiembrie – Se anunţă că un alt pacient de la Spitalul de Arşi a murit în seara precedentă – 7 noiembrie; numărul deceselor — 44



- 8 noiembrie – Ministerul Sănătăţii a înfiinţat începând cu această zi un grup de intervenţie care are misiunea de a gestiona cea de-a doua etapă a îngrijirilor acordate pacienţilor internaţi în unităţile sanitare după incidentul din data de 30 octombrie.



- 8 noiembrie – Bilanţul victimelor din clubul ”Colectiv” se ridică la 45, după ce, seara, un membru al trupei Goodbye to Gravity, rănit în incendiul din 30 octombrie, care se afla într-un avion ce-l transfera la un spital din Elveţia, a decedat.



- 8 noiembrie – Un număr de zece pacienţi au fost transferaţi cu avionul de tip C17 al NATO, la spitale din Marea Britanie şi Norvegia



- 9 noiembrie – Guvernul a adoptat măsuri pentru sprijinirea familiilor sau rudelor pacienţilor internaţi în spitalele din România sau trimişi la tratament în spitale din străinătate, pentru perioada spitalizării.



- 9 noiembrie – Toţi cei cinci răniţi în incendiul din clubul Colectiv, internaţi la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, sunt stabili, a declarat purtătorul de cuvânt al instituţiei, medicul Raluca Alexandru. Pacientul aflat pe Secţia de toxicologie a fost externat în cursul zilei de 8 noiembrie. Un alt pacient, aflat în starea cea mai gravă, a fost transferat la o unitate medicală din Belgia.



- 9 noiembrie – Bilanţul victimelor incendiului din Colectiv a ajuns la 46, după ce dimineaţă o pacientă, jurnalista şi fotografa Teodora Maftei, care a fost transferată de la Spitalul de Arşi la o unitate medicală din Israel a murit.



- 9 noiembrie – Un alt pacient internat la Spitalul de Arşi şi aflat în stare critică a murit, numărul persoanelor decedate în urma tragediei din clubul Colectiv ajungând la 47. Numele celor doi care au murit la 9 noiembrie sunt: jurnalista şi fotografa Teodora Maftei şi fotograful Liviu Zaharescu



- 10 noiembrie – Unul dintre răniţii din clubul Colectiv, care a fost transferat în Marea Britanie, a murit în noaptea de 9 spre 10 noiembrie. Pacientul fusese transferat la o unitate medicală din Birmingham. Astfel numărul persoanelor decedate în urma tragediei din clubul Colectiv a ajuns la 48.



- 10 noiembrie – Cei trei acţionari şi administratori ai clubului Colectiv – Paul Gancea, George Anastasescu şi Costin Mincu – rămân în arest preventiv, după ce Tribunalul Bucureşti le-a respins contestaţiile, decizia fiind definitivă.



- 10 noiembrie – Judecătorii de la Tribunalul Militar Bucureşti au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui George Matei, inspector în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti, pus sub acuzare de DNA în dosarul incendiului din clubul Colectiv



- 11 noiembrie – Bilanţul tragediei de la clubul Colectiv creşte dramatic la 50 de morţi. Încă o persoană internată în Marea Britanie a murit după ce în cursul zilei de 10 noiembrie bilanţul tragediei urcase la 49, după ce doi dintre răniţii transferaţi în Marea Britanie au murit. Numele celor doi care au murit la 10 noiembrie sunt: Tudor Golu şi Elena Niţu, ambii în spitale din Marea Britanie.



- 11 noiembrie – Alex Pascu, liderul trupei Goodbye to Gravity, a decedat în această seară, în Franţa, la vârsta de 33 de ani



- 12 noiembrie – Doi răniţi în incendiul din clubul Colectiv, internaţi la Spitalul de Urgenţă Floreasca, au murit în cursul nopţii, a confirmat, purtătorul de cuvânt al instituţiei medicale, Bogdan Opriţa.



- 12 noiembrie – Încă o victimă, internată la Spitalul Bagdasar Arseni, a murit, bilanţul celor care şi-au pierdut viaţa în urma incendiului Colectiv, ajungând la 54



- 13 noiembrie – Tânăra Loredana Dărescu, 29 de ani, din Brăila, rănită în incendiul din clubul Colectiv, a murit la o clinică din Germania – BG Clinic Ludwigshafen. Tânăra fusese internată iniţial la Spitalul Sfântul Pantelimon, a fost mutată apoi la Spitalul de Arşi, iar marţi 10 noiembrie, fusese transferată în stare foarte gravă, fiind intubată şi cu arsuri pe 50% din suprafaţa corpului.



- 16 noiembrie – O pacientă în vârstă de 18 ani rănită în clubul Colectiv a murit la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală. Bilanţul deceselor în urma incendiului din Colectiv a ajuns la 56. La Spitalul Sfântul Ioan mai sunt internate două persoane în stare gravă, la terapie intensivă.



- 19 noiembrie – O altă persoană rănită în incendiul de la club Colectiv a murit la Spitalul de Arşi din Bucureşti. Este vorba despre o fată care a fost transferată în cursul zilei de 18 noiembrie de la Spitalul „Sf. Ioan” la Spitalul de Arşi. Un număr de57 de persoane au murit până în acest moment în urma incendiului care a avut loc la sfârşitul lunii octombrie în club Colectiv.



- 20 noiembrie – Andreea Ştefan, o tânără de 28 de ani din Râmnicu Vâlcea, a murit în această noapte, în jurul orei 2,00, la o clinică din Germania, unde fusese operată de către medicii din oraşul Bochum, cu o săptămână în urmă, pentru a i se pune grefe de piele.



- 21 noiembrie – Un tânăr de 22 de ani rănit în incendiul de la clubul Colectiv a murit la Spitalul Sfântul Ioan, bilanţul deceselor ajungând la 59. Era ultimul pacient aflat la acest spital din cei 7 răniţi care au fost aduşi aici, după cumplita tragedie din 30 noiembrie



- 22 noiembrie – Un tânăr de 19 ani, Alexandru Hogea, a decedat în Spitalul AKH din Viena, după ce a fost transferat, la 7 noiembrie, de la Spitalul Universitar din Bucureşti. Bilanţul morţilor în urma tragediei din 30 noiembrie a ajuns la 60.



- 3 decembrie – Trei persoane rănite în incendiul de la clubul Colectiv care au fost internate la Spitalul de Arşi din Capitală au murit din cauza infecţiilor, a informat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Adrian Stănculea. El a spus că pacienţi au decedat şi în străinătate şi a menţionat că mulţi dintre bolnavii care au plecat de la Spitalul de Arşi au plecat cu culturi sterile



- 3 decembrie – În replică, Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti afirmă că analizează situaţia infecţiilor nosocomiale din spitalele din România, care utilizează ghiduri naţionale şi internaţionale precum şi protocoale specifice de tratament în cazul marilor arşi.



- 13 decembrie – O tânără rănită în incendiul din clubul Colectiv a murit la o clinică din Germania. Ioana Raluca Pănculescu, de 36 de ani, a fost transportată în urmă cu o lună la o clinică din Germania de la Spitalul Bagdasar Arseni, cu un avion militar. Numărul celor care şi-au pierdut viaţa în tragedie ajungând la 61.



- 15 decembrie - Roxana Boghian, o tânără de 26 de ani care se afla în stare critică de la început, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Arşi din Capitală. având arsuri grave pe o mare suprafaţă a corpului.



- 21 decembrie - Cristian Mitroi avea 30 de ani şi era artist grafic. După incendiul din Colectiv, a fost internat la Floreasca cu arsuri pe corp şi pe căile respiratorii. A fost transportat în Marea Britanie, unde a decedat.



- 14 martie – Radu Sienerth, din Petroşani, avea 21 de ani şi era student la Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti. El a murit la Spitalul Floreasca din Capitală, fiind ultima victimă de la Colectiv internată într-un spital din România. Astfel, bilanţul tragediei a ajuns la 64 de victime.