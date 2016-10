Theresa May: Sugestiile conform cărora Marea Britanie s-ar îndrepta spre un Brexit dur sunt imprecise

Sugestiile conform cărora Marea Britanie s-ar îndrepta spre un "Brexit dur" sunt imprecise, afirmă premierul Theresa May, subliniind că Londra nu va avea de ales strict între extrema controlului imigraţiei şi cea a obţinerii unui acord comercial satisfăcător cu Uniunea Europeană.



Întrebată de un deputat din Partidul Laburist (opoziţie) despre perspectiva unui "Brexit dur" - în care Marea Britanie ar întrerupe legăturile cu piaţa internă a UE pentru a putea impune controlul deplin asupra imigraţiei, Theresa May a răspuns: "Nu există nicio sugestie în acest sens".



"Avem de gând să fim ambiţioşi în ceea ce obţinem pentru Marea Britanie, iar acest lucru înseamnă un bun acord comercial, precum şi controlul asupra imigraţiei", a declarat Theresa May în Camera Comunelor, potrivit site-ului agenţiei Reuters.



La summitul UE, desfăşurat săptămâna trecută, Theresa May a dat asigurări că Marea Britanie va continua să joace un rol deplin în cadrul Uniunii Europene până la părăsirea Blocului comunitar, iar după Brexit va fi un partener-cheie.



"Marea Britanie părăseşte UE, dar vom continua să jucăm un rol deplin până când ieşim; apoi, vom fi un partener puternic şi de încredere", a afirmat ea.