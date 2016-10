AT&T va plăti 86 de miliarde de dolari pentru a achiziţiona Time Warner

Firma de telecomunicaţii AT&T va achiziţiona grupul media Time Warner, într-o tranzacţie evaluată la 86 de miliarde de dolari, care va crea cea mai mare companie de conţinut şi distribuţie integrată vertical din lume, transmit Financial Times, Bloomberg şi Reuters.



AT&T, înfiinţată în 1885, vrea să cumpere compania mamă a studioului de film Warner Bros pentru aproximativ 110 dolari pe acţiune, jumătate în numerar şi jumătate în acţiuni, în ceea ce va fi cea mai mare fuziune din acest an. Tranzacţia a fost aprobată sâmbătă de Consiliile de Administraţie ale AT&T şi Time Warner şi urmează să fie supusă spre aprobare autorităţilor de reglementare.



Distribuitorii de pay-TV, cum ar fi AT&T, încearcă să-i oprească pe abonaţi să renunţe la serviciile lor pentru alternativele online, mai ieftine. Ei vor să aibă propriile lor servicii de streaming TV pe care să le ofere consumatorilor.



Time Warner, care deţine şi posturile de televiziune CNN, HBO, TBS şi TNT este o ţintă importantă pentru AT&T. Grupul media are o vastă arhivă de filme şi seriale de televiziune, cum ar fi „Batman'', „Harry Potter'' şi „Game of Thrones'', şi este printre cei mai prolifici producători de la Hollywood, cu venituri anuale de 28 de miliarde de dolari.



În ultimii ani şi alte companii, cum ar fi gigantul american Apple şi studioul 21st Century Fox, au fost interesate de preluarea Time Warner.



Anul trecut, AT&T a cumpărat DirecTV, pentru 48 de miliarde de dolari, şi a creat ce mai mare serviciu de pay-TV din SUA.



Vineri, la bursa de la New-York, acţiunile Time Warner au închis la 89,48 dolari, evaluând compania la 73 de de miliarde de dolari.



Candidatul republican la alegerile prezidenţiale din SUA, Donald Trump, a declarat că va bloca tranzacţia dacă va fi ales preşedinte, deoarece achiziţia va da AT&T „o concentrare prea mare a puterii''.