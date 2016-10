Astăzi este marcată Ziua Naţiunilor Unite

Sursa: www.agerpres.ro Foto: Naciones Unidas 24.10.2016 08:30

În fiecare an, la 24 octombrie, se celebrează Ziua Naţiunilor Unite, pentru a marca intrarea în vigoare, în 1945, a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Prin ratificarea acestui document fondator de către majoritatea semnatarilor săi, inclusiv a celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate, Organizaţia Naţiunilor Unite şi-a început oficial activitatea.



Sărbătorită din 1948, Adunarea Generală a ONU a recomandat ca statele membre să facă din această zi o sărbătoare publică, dedicată informării popoarelor din lume cu privire la obiectivele şi realizările Organizaţiei Naţiunilor Unite. A devenit o zi marcată la nivel mondial prin întâlniri, discuţii, expoziţii, precum şi alte evenimente.



Anul acesta, cu ajutorul acestei zile, Organizaţia Naţiunilor Unite doreşte să evidenţieze acţiunile concrete pe care oamenii le pot face pentru a contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Printre aceste acţiuni, potrivit site-ului oficial al ONU, se numără: donarea a ceea ce nu mai este folosit, evitarea risipei alimentelor, dar şi a apei, vaccinarea familiilor pentru protecţia lor, dar şi a celor din jurul acestora, ajutarea şi îndrumarea copiilor din comunităţile defavorizate să citească, reciclarea hârtiei, plasticului, sticlei şi aluminiului, plantarea unui copac pentru a ajuta la protejarea medicului înconjurător.



În mesajul său, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, afirma: „Omenirea a intrat în epoca durabilităţii, cu un angajament global de a îndeplini marea promisiune a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. În cel de-al 71-lea an al existenţei acestei organizaţii, avem 17 obiective pentru a ne propulsa spre un viitor mai bun pentru toţi pe o planetă sănătoasă''.



Totodată, în această zi are loc un concert cu tema „Freedom First'', un concert care celebrează şi reflectă activitatea organizaţiei, realizat cu ajutorul limbajului universal al muzicii. Participă orchestra de muzică tradiţională coreeană Lang Lang, faimosul cor Harlem Gospel, Opera Maghiară de Stat cu interpretări susţinute de soprana Andrea Rost şi alţi artişti notabili.



Organizaţia Naţiunilor Unite a fost fondată la 24 octombrie 1945, după Al Doilea Război Mondial, de către 51 de ţări care şi-au luat angajamentul să menţină pacea şi securitatea la nivel internaţional, prin dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi promovarea progresului social, a standardelor mai bune de viaţă şi a drepturilor omului.



Numele de „Naţiunile Unite'', propus de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Franklin D. Roosevelt, a fost menţionat pentru prima dată în Declaraţia Naţiunilor Unite, la 1 ianuarie 1942, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când reprezentanţi din 26 de state au promis că Guvernele lor vor continua să lupte împreună împotriva Puterilor Axei. În 1945, reprezentanţi din 50 de ţări s-au întâlnit la San Francisco, la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Organizaţia Internaţională, pentru a redacta Carta Naţiunilor Unite. Delegaţii au deliberat pe baza propunerilor la care lucraseră reprezentanţii Chinei, Uniunii Sovietice, Regatului Unit şi ai SUA, la Dumbarton Oaks, în august — octombrie 1944.



Carta a fost semnată la 26 iunie 1945 de către reprezentanţi din 50 de ţări. Polonia, care a nu a fost reprezentată la conferinţă, a semnat mai târziu documentul şi a devenit unul din cele 51 de state membre fondatoare. Oficial, Organizaţia Naţiunilor Unite a luat fiinţă la 24 octombrie 1945, când Carta ONU a fost ratificată de China, Franţa, Uniunea Sovietică, Regatul Unit, SUA şi de o majoritate de alţi semnatari.



Secretarul general al ONU este sud-coreeanul Ban Ki-moon (de la 1 ianuarie 2007), ales de Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate, pentru un mandat de cinci ani, reînnoit în iunie 2011. Cel de-al doilea mandat acoperă perioada 1 ianuarie 2012 — 31 decembrie 2016.



La 13 octombrie 2016, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite l-a desemnat oficial pe fostul premier portughez Antonio Guterres drept succesorul secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, pentru un mandat de 5 ani. Mandatul noului secretar general al ONU va începe la 1 ianuarie 2017.