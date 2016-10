Tusk spune că Brexitul va fi ireversibil dacă aceasta este voinţa Londrei

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat joi că ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană va fi ireversibilă dacă aceasta este decizia guvernului britanic şi a insistat că negocierile pe acest subiect nu vor începe până ce Londra nu va cere oficial declanşarea procedurii Brexitului, transmite EFE.



„Dacă va fi sau nu ireversibil, aceasta depinde doar de britanici. Eu aş fi cel mai fericit să fie reversibil”, a spus Tusk, într-o conferinţă de presă la summitul european care are loc joi şi vineri la Bruxelles, o reuniune la care participă pentru prima dată şefa guvernului britanic, Theresa May.



Donald Tusk a indicat că ar prefera ca UE să continue cu 28 de membri, dar a subliniat că „după decizia Regatului Unit, trebuie să respectăm rezultatele referendumului", cu referire la consultarea populară din 23 iunie în care câştig de cauză a avut ieşirea din UE, sprijinită de 51,9% dintre britanici.



Theresa May a reiterat dorinţa de a părăsi Uniunea şi a confirmat că va activa, înainte de finalul lunii martie 2017, articolul 50, care permite iniţierea procesului.



În acest sens, Tusk a precizat că nu vor exista negocieri până la activarea articolului 50 şi a explicat că, prin urmare, în prima zi a summitului UE, joi, nu s-a discutat despre Brexit.



„Cu toate acestea, principiile de bază, adică piaţa unică şi indivizibilitatea celor patru libertăţi ale UE rămân angajamentul nostru ferm”, a adăugat el, reamintind poziţia adoptată de Uniune de când au fost cunoscute rezultatele referendumului.



Odată ce se începe procedura de ieşire, a explicat Tusk, membrii UE se vor reuni în 27 pentru a discuta strategia pentru aceste negocieri ce s-ar putea prelungi până la doi ani şi ar trebui să redefinească relaţia UE cu Regatul Unit.