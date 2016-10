Copiii cu vârste de 11-12 ani au nevoie de doar două doze de vaccin anti-HPV în loc de trei

Copiii cu vârste de 11-12 ani pot primi doar două doze de vaccin anti-HPV pentru a preveni mai multe tipuri de cancer, printre care şi cel de col uterin, au anunţat, joi, autorităţile americane. Până în prezent, recomandarea era de trei doze de vaccin contra Human Papilloma Virus (HPV), informează AFP.



Noua recomandare făcută de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se bazează pe un studiu care arată că adolescenţii pot beneficia astfel de o protecţie similară şi că astfel ar putea creşte accesul la imunizare.



„Protecţia sigură, eficientă şi de durată împotriva cancerelor HPV cu două vizite (pentru vaccinare — n.r.) în loc de trei înseamnă că mai mulţi americani vor fi protejaţi de cancer'', a declarat directorul CDC, Tom Frieden. „Această recomandare va simplifica lucrurile pentru ca părinţii să-şi protejeze copiii'', a adăugat acesta.



Cele două doze trebuie administrate la interval de şase luni.



Persoanele cu vârste între 15 şi 26 de ani trebuie să primească în continuare trei doze, a precizat CDC.



În timp ce noua recomandare se referă în mod specific la copiii cu vârste de 11-12 ani, CDC a arătat că „şi adolescenţii de 13-14 ani pot beneficia de noul program de vaccinare HPV cu două doze'', potrivit sursei citate.



HPV este o infecţie sexuală comună ce poate cauza cancere la cap, gât, cervix, penis şi anus.



Circa 27.000 de bărbaţi şi femei sunt diagnosticaţi în fiecare an în Statele Unite cu tumori cauzate de HPV.