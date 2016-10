Theresa May afirmă că Marea Britanie va juca un rol deplin în UE până la Brexit, apoi va fi partener-cheie

Marea Britanie va continua să joace un rol deplin în cadrul Uniunii Europene până la părăsirea Blocului comunitar, iar după Brexit va fi partener-cheie al UE, afirmă premierul Theresa May.



„Marea Britanie părăseşte UE, dar vom continua să jucăm un rol deplin până când ieşim; apoi, vom fi un partener puternic şi de încredere”, a declarat Theresa May la sosirea la summitul Consiliului European, informează site-ul agenţiei Reuters.



În altă ordine de idei, Theresa May a insistat că liderii Uniunii Europene trebuie să dea dovadă de unitate în faţa agresiunii ruse.



„Trebuie să continuăm să colaborăm şi este esenţial să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a înceta atrocităţile îngrozitoare din Siria”, a subliniat premierul britanic.