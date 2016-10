Şeful adjunct al misiunii OSCE în Ucraina: „Am văzut în Donbas militari cu însemnele armatei ruse”

În ajunul summit-ului de la Berlin, jurnalistul Libération s-a întâlnit cu Alexander Hug, adjunctul şefului Misiunii OSCE în Ucraina. Misiunea desfăşurată la faţa locului „încearcă să reducă tensiunea şi a adunat multe dovezi ale prezenţei armatei ruse pe partea ucraineană faţă de frontieră”.„Cel mai important lucru este ca dialogul să continue la orice nivel. Misiunea noastră oferă o imagine despre ceea ce se întâmplă pe teren, facilitează comunicarea. Acesta este rolul nostru cheie, pentru că în cazul deteriorării situaţiei trebuie sa fie cineva care sa îndemne părţile să încerce să găsească o cale de a aduce pacea”, – a spus Alexander Hug.„Luptătorii de pe teren ne spun că ei nu pot să ne lase să trecem de dragul propriei noastre siguranţe, că zona este minată. Aceasta este o încălcare a acordului. Astfel de restricţii sunt întotdeauna un mijloc de a ne împiedica să vedem ceea ce ei nu doresc ca noi să vedem. Este foarte clar „, – a declarat adjunctul şefului Misiunii OSCE.„Situaţia pe linia frontului este foarte instabilă şi imprevizibilă, departe de a fi calma. Există mai multe zone în care poziţiile părţile implicate în conflict sunt foarte apropiate una de alta, la o distanţă de vreo cincizeci de metri” – a povestit oficialul OSCE.Toate unităţile militare care au luptat de partea ucraineană sunt acum legalizate şi se afla sub controlul comandamentului central, explică Libération.Reporterul s-a interesat: Rusia susţine că nu intervine în mod direct în Donbas. OSEC poate proba acest lucru?„Am văzut combatanţi care purtau însemnele armatei ruse. Am vorbit cu prizonieri, care ne-a spus că ei erau membri ai armatei regulate ruse. Am văzut, de asemenea, cele mai recente arme, pe care armata ucraineană nu le utilizează şi care se afla numai în dotarea armatei ruse. Toate acestea l-am înregistrat în rapoartele noastre. Sunt fapte pe care le-am constatat. Munca noastră este după cum urmează: … să raportam faptele. Noi nu tragem concluzii. Prin urmare, nu pot face acest lucru”, – a spus Alexander Hug.