O nouă baterie litiu-ion, ultraportabilă, pentru dispozitivele mobile de mâine

Sursa: www.agerpres.ro Foto: Courtesy of Panasonic / livescience.com 20.10.2016 18:59

O nouă baterie litiu-ion flexibilă şi ultraportabilă poate echipa dispozitivele mobile de mâine şi ar putea fi folosită chiar pentru a alimenta un eventual smartphone flexibil, conform Live Science.



Deşi este încă în stadiile preliminare de dezvoltare, bateria creată de Panasonic a fost testată pentru a rezista răsucirilor, îndoirilor şi altor deformări mecanice, în timp ce-şi păstrează calităţile de alimentare. O baterie litiu-ion normală, folosită în mod obişnuit pentru alimentarea telefoanelor şi a altor gadgeturi portabile, îşi pierde din capacitate atunci când este deformată, scăzând durata de funcţionare a aparatului pe care-l alimentează.



Acest prototip de baterie a fost prezentat publicului în perioada 4 octombrie — 7 octombrie, în Japonia, în cadrul expoziţiei tehnologice anuale CEATEC (Combined Exhibition of Advanced Technologies).



Bateriile litiu-ion pot fi periculoase în cazul în care nu funcţionează în parametri normali, aşa cum a fost cazul bateriei care alimentează dispozitivul Samsung Galaxy Note 7, care se poate supraîncălzi şi chiar poate exploda. De asemenea, astfel de baterii pot lua foc dacă sunt supraîncărcate.



Prototipul de baterie flexibilă dispune de "o carcasă şi de o structură internă de concepţie nouă, laminate", care reduc foarte mult riscurile de scurgere sau supraîncălzire.



Această baterie are doar 0,55 milimetri grosime şi poate fi îndoită până la o curbură cu raza de 25 mm sau răsucită cu până la 25 de grade. Deocamdată capacitatea acestor baterii este foarte mică — între 17,5 mAh şi 60 mAh — cu mult sub bateriile litiu-ion obişnuite care depăşesc de multe ori 2000 mAh. Pentru moment, o astfel de baterie ar putea alimenta dispozitive cu consum redus, aşa cum sunt cardurile smart, cardurile cheie sau obiectele vestimentare smart.