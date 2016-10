Americanii lucrează cu o oră pe zi mai mult decât europenii; Motivul pentru care angajaţii din SUA sunt „dependenţi” de jobul lor

Angajaţii din SUA petrec mai multe ore la locul de muncă decât alte persoane din alte ţări. Aceştia ies la pensie mai târziu şi îşi iau mai puţine zile de concediu. Un nou studiu încearcă să măsoare cât lucrează în plus americanii în comparaţie cu europenii. Răspunsul este: media orelor de muncă a persoanelor din Europa este cu 19% mai mică decât media celor din Statele Unite ale Americii. Europenii lucrează cu aproape 258 de ore mai puţin în fiecare an sau cu o oră mai puţin în fiecare zi, potrivit Bloomberg.



Orele de muncă variază foarte mult de la o ţară la alta. Potrivit unor studii de specialitate, obiceiurile de muncă ale elveţienilor sunt similare cu cele ale americanilor, în timp ce italienii sunt cei pe care îi găseşti cel mai rar la locul de muncă, având cu 29% mai puţine ore de muncă pe an decât americanii.



Studiul a fost făcut pentru a putea compara mai uşor ţările între ele, înregistrând ansamblul orelor de muncă pe persoană şi nu doar persoanele care au un job.



Nu doar timpul pe care oamenii îl petrec la job este important. Timpul liber, ieşirile în oraş, deconectarea minţii de la rutina jobului sunt esenţiale pentru a avea o productivitate maximă. Însă, este important să ştim exact care sunt orele petrecute la service pentru a măsura această productivitate într-un mod eficient. Datele din studiu îi pot ajuta pe cercetători să-şi dea seama de ce americanii muncesc mai mult decât europenii şi ce factori influenţează cel mai mult calitatea muncii lor.



Una dintre teorii este că americanii lucrează mai multe ore pentru că orele în plus sunt mai bine plătite. “Angajaţii sunt stimulaţi să încerce din greu să avanseze în funcţie deoarece o promovarea valorează mai mult”, spune Dora Gicheva, economist la University of North Carolina-Greensboro, citind studiul care compară SUA cu Germania.



Taxele sunt o problemă. În ciuda a ceea ce Donald Trump a spus, taxele din SUA sunt substanţial mai mici decât cele din Europa. “Americanii sunt mai bogaţi decât Europenii şi unul dintre motive ar fi taxele care nu îi încurajează pe cei din urmă să muncească”, spune Lee Ohanian, economist la University of California-Los Angeles.



Probabil factorul cheie este faptul că sindicatele, alături de alte instituţii care protejează angajaţii sunt mult mai puternice în Europa decât în SUA. “Datele sugerează că reglementările muncii şi sindicalizarea sunt factorii dominanţi în explicaţia privind diferenţele dintre Statele Unite ale Americii şi Europa”, concluzionează economiştii de la Harvard şi Dartmouth într-un studiu din anul 2006, potrivit Bloomberg.



De asemenea, pensiile generoase din Europa sunt un factor puternic în descurajarea oamenilor vârstnici să muncească, potrivit studiului.



Un lucru este sigur: diferenţa dintre orele de lucru ale americanilor şi cele ale europenilor este mai mult decât o diferenţă de culturi.