TOP 10 minciuni propagandistice ale Rusiei despre războiul din Siria

Pe 30 septembrie 2015 Rusia a lansat o operaţiune militară în Siria. „De atunci, Moscova răspândeşte în mod continuu minciuni despre acest război, care devine tot mai brutal. Strategia rusă pare sa fie cea a devastarii totale – distrugerea oricărei fiinţe vii care se opune regimului lui Assad”, – scrie Bild.



Publicatia a evaluat declaraţiile propagandistice ruseşti, care s-au dovedit a fi nimic altceva decât minciuni, crezute, din pacate, de ”cei mai mulţi oameni politici occidentali”.



Pe pozitia cu numărul 10 al topului minciunilor Moscovei, autorul materialului aminteşte declaraţia lui Putin că operaţiunea militară în Siria vizează exclusiv militantii ISIS. Doar mai târziu, Rusia s-a distanţat de această primă mare minciună, spunând că operaţiunea sa militară este îndreptată împotriva ISIS şi ”altor grupări teroriste”.



Urmatoarea minciuna în top (9) este declaratia conducerii ruse că in operatiunea militara sunt implicate doar fortele aeriene ruse. Autorul se referă la declaraţia sefului administratiei prezidentiale Serghei Ivanov, care spunea că Rusia nu va desfasura în Siria „trupe la sol”. Fals: în provincia Homs, in Lattakia şi Alep, Kremlinul a trimis militari pe care îi numeşte „consultanti”, „genisti” sau „observatori ai încetarii focului”. În realitate ei luptă pe partea armatei lui Assad împotriva opozitiei şi ISIS.



O alta afirmatie a guvernului rus spunea ca aviatia sa ataca poziţiile ISIS în Raqqa. Ziarul german spune ca această afirmaţie ocupa locul al 8-lea în clasamentul declaraţiilor false ale Moscovei.



„La începutul operaţiunilor militare în Siria, Moscova a publicat numeroase videoclipuri ale atacurilor sale aeriene. Ele trebuiau să probeze că Rusia lupta eficient cu ISIS. Problema este ca după cum au aflat Bild şi jurnaliştii Bellingcat, loviturile aeriene prezentate a fi impotriva ISIS, in realitate vizau tinte alfate la 250 km distanta de obiectele anuntate in comunicatele oficiale. Mai târziu, Ministerul Apărării rus a început sa reduca numarul de videoclipuri postate, realizând că „exista oameni capabili să verse lumină asupra tuturor acestor minciuni despre Siria”, scrie Bild.



Locul 7 în clasamentul declaraţiilor false este cea privind aviatia rusa care ”nu ataca spitale”. Organizaţii precum „Medici Fără Frontiere”, Human Rights Watch, Amnesty International şi multe altele au acuzat distrugerile intenţionate ale spitalelor rebelilor de catre forţelor aeriene ruse si siriene. „Numai în iulie 2016 au fost nimicite în urma bombardamentelor aeriene 43 de facilităţi medico-sanitare”, – potrivit unei organizaţii non-guvernamentale. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova a acuzat Occidentul că nu are nicio dovadă directă sau indirectă a unor astfel de fapte. „Rusia ignoră însa filmele care prezinta aceste dovezi: fie aeronave rusesti în momentul loviturilor aeriene, fie fragmente de bombe ruseşti printre ruinele spitalelor distruse”, adauga publicatia germana.



Pe locul 6 sunt „minciunile sfruntate, care ascund adevarate crime de război, ale Ministerului Apărării rus la adresa infrastructurii sociale critice din Siria. În decembrie 2015, Moscova a anuntat ca a distrus câmpurile petroliere şi infrastructura de razboi a ISIS, iar ca dovada au fost prezentate si filmele cu pricina”. Bild a consultat experţii. Rezultatul i-a şocat! Pe înregistrările video apare, de fapt, distrugerea unor silozuri de cereale şi a instalaţiilor de epurare a apei, parti ale infrastructurii civile vitale.



Minciuna cu nr 5: „Rusia vrea pace, Rusia susţine încetarea focului, Rusia vrea să pună capăt conflictului”. Rusia apeleaza la aceste declaratii de fiecare data, dar da vina pentru continuarea masacrului din Siria pe toti ceilalti.



Astfel, pe 10 septembrie, ministrul de Externe al Federaţiei Ruse, Serghei Lavrov, comentând încercarea de a mentine un armistiţiu, a declarat că Rusia va face tot ce este necesar astfel încât acele părţi în conflict, care se află sub influenţa Rusiei, la rândul său sa reafirme angajamentul lor pentru o încetare a ostilităţilor.



„După 9 zile, timp in care fortele lui Assad şi aliaţii săi au ucis 100 de civili, şeful Direcţiei Operaţiuni Principale al Statului Major General rus, general-locotenentul Serghei Rudskoi a anunţat că Statele Unite şi gruparile din aşa-numita opoziţie moderată, controlată de America, nu au respectat condiţiile stabilite în cadrul acordurilor de la Geneva”. După numai 90 de minute, avioanele de război ruseşti ataca un convoi umanitar al ONU, notează publicaţia.



„Această acţiune planificată pe fondul armistiţiului reflectă crimele comise de Rusia în Siria. Niciun nou acord cu Moscova nu poate schimba nimic”, – sustine ziarul.



Pe locul 4, potrivit autorului, este declaraţia Moscovei că teroriştii ISIS sunt prezenţi pe tot teritoirul Siriei – ca o justificare a „loviturilor aeriene aplicate în toate regiunile ţării”. [siria] Şi numai dupa ce comunitatea internationala a vociferat impotriva minciunii evidente, Moscova a recurs la un nou truc pentru a justifica atacul asupra oponenţilor lui Assad. Astfel, toata opoziţia siriană a fost trecuta în categoria teroriştilor care acţionează în numele Dzhebhat en-Nusra. În realitate, potrivit experţilor, ponderea militanţilor acestui grup este de aproximativ 20% din totalul luptătorilor împotriva lui Assad.



Minciuna nr 3: „Statele Unite sprijină ISIS”.



Mai absurde sunt acuzaţiile recente împotriva Statelor Unite, inventate de Rusia după atacul aerian eronat al US Air Force asupra poziţiilor armatei lui Assad din apropierea teritoriului controlat de militanţii ISIS, din estul Siriei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Zaharova s-a napustit violent reclamand presupusul ajutor al Casei Albe acordat ISIS.



„SUA – continuă autorul – au condus cea mai eficientă coaliţie internaţională împotriva ISIS. Ca urmare a operaţiunilor militare, au reuşit să alunge teroriştii şi aliaţii lor din mai mult de jumătate din teritoriile ocupate în Siria, cât şi în Irak. Forţele aeriene americane sprijin ofensiva la sol cu lovituri aeriene”. Acuzaţii ruseşti sunt concepute pentru a ascunde faptul că ISIS continuă să fie unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai regimului lui Assad, sprijinit de Moscova – în primul rând în sectorul petrolier.



O alta minciuna (nr.2) a fost si declaraţia Kremlinului privind retragerea forţelor militare din Siria de pe 15 martie a acestui an. Potrivit preşedintelui Putin, Rusia si-a încheiat sarcina de baza în susţinerea regimului sirian în lupta sa împotriva terorismului internaţional. Trei luni mai târziu, Assad şi Putin au incercuit Alep, iar în luna septembrie, dictatorul a declarat ca detine controlul deplin asupra orasului – totul gratie bombardamentelor intensive ale aviatiei ruse.



„Retragerea” trupelor ruseşti a fost o minciuna gogoanta, aşa cum s-a dovedit în curând. Rusia nu şi-a retras trupele, ci doar a efectuat doar o rotaţie de trupe în Siria.



Dar cea mai flagranta dintre minicunile propagandei rusesti în Siria a fost insa afirmatia „ca bombele ruseşti nu au ucis niciun civil sirian”.



”Această minciună pune în umbră restul minciunilor de la Kremlin”, – a adăugat jurnalistul care il citează pe ambasadorul rus în Marea Britanie, Alexander Iakovenko care declara că aeronavele ruseşti „nu au atacat ţinte civile”.



Ministerul Apărării rus nu a recunoscut pagubele colaterale în urma loviturilor aeriene ruseşti, ca să nu mai vorbim de exterminarea sistematică a populaţiei şi a infrastructurii civile.



Potrivit unei organizaţii non-guvernamentale, ca urmare a atacurilor aeriene ruse, în Siria au fost ucisi în 12 luni 2.888 de civili, inclusiv 795 de copii. Chiar dacă aceste date nu sunt verificare în detaliu, ele dau masura minciunii rusesti.



„Faptul că Kremlinul nu a recunoscut nicio victima civilz în urma loviturilor sale aeriene, este o minciună monstruoasă, care descalifică ţara ca partener în orice fel de negocieri de pace”, -conchide ziarul Bild.