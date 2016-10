Premierul Marii Britanii: Brexitul va fi lansat înaintea alegerilor din Germania

02.10.2016

Marea Britanie nu va aştepta viitoarele alegeri legislative din Germania, prevăzute în septembrie 2017, pentru a pune în aplicare articolul 50 al Tratatului european de la Lisabona şi a demara astfel negocierile pentru ieşirea din Uniunea Europeană, a declarat premierul britanic, Theresa May, într-un interviu acordat publicaţiei Sunday Times, citat de Reuters.



Theresa May, care va lua cuvântul duminică de la tribuna congresului anual al Partidului Conservator, exclude pe de altă parte organizarea de alegeri parlamentare anticipate care, în opinia sa, ar genera "instabilitate". Actuala legislatură se va încheia în 2020.



În plus, ea a făcut cunoscut că guvernul său va abroga European Communities Act din 1972 care a reglementat aderarea Marii Britanii la blocul comunitar european.



Abrogarea, a precizat Sunday Times, va avea efect din momentul în care Marea Britanie va părăsi oficial Uniunea Europeană.