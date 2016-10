Bombă electorală în SUA; Trump ar fi evitat să plătească taxe timp de 18 ani

Candidatul republican la preşedinţia Statelor Unite, Donald Trump, a declarat pierderi de 916 milioane de dolari în 1995, iar deducerea de taxe de care a beneficiat în consecinţă i-a permis să nu mai plătească impozit pe venit timp de 18 ani, anunţă New York Times.



Pierderile au fost cauzate de mai multe afaceri falimentare ale lui Trump: proiectele de cazinouri din Atlantic City, o linie aeriană şi hotelul Plaza din New York.



Documentele obţinute de New York Times nu constituie o dovadă clară că omul de afaceri a evitat plata taxelor pentru o perioadă atât de mare, dar sugerează acest lucru şi alimentează neîncrederea alegătorilor care îi cer lui Trump să îşi publice situaţia financiară în raport cu Fiscul, informează Realitatea.net.



Trump a evitat până acum acest lucru, spunând că este deocamdată ţinta unui audit.



Oficialii lui Trump au precizat că documentele privind situaţia financiară a omului de afaceri au fost obţinute ilegal, dar nu au negat esenţa raportului.