Val de căldură la New York; Meteorologii anunţă temperaturi de până la 27 de grade

New York-ul şi împrejurimile sale se confruntă marţi cu un val de căldură, fiind anunţată o maximă termică de 27,2 grade Celsius în Manhattan, cu zece grade mai mult decât normalul perioadei şi aproape de recordul de 27,7° C înregistrat la 18 octombrie 1928, a precizat Serviciul naţional de meteorologie pe contul său de Twitter.



Mercurul în termometre a depăşit încă de luni 27° C, cu record la staţia meteo de pe aeroportul La Guardia, în districtul Queens, de 28,3° C, cel mai înalt nivel pentru această dată din 1996. Localnicii făceau plajă în costum de baie, iar oamenii de afaceri puteau fi văzuţi în haine cu mâneci scurte, în timp ce patinoarul de la Rockefeller Center se deschisese pentru iarnă săptămâna trecută, dar continuă să funcţioneze normal.



Această vreme de vară este de aşteptat să dureze până joi, când temperaturile ar urma să înceapă să scadă.



Directorul Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), o agenţie a ONU, a prezis la jumătatea lunii septembrie că 2016 ar trebui să fie cel mai cald an înregistrat până acum de când au început să se facă măsurători de temperatură acum 137 ani. Dacă se va confirma, acesta va fi al treilea an consecutiv când este înregistrat un record de căldură.