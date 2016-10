Miliardarul Michael Bloomberg donează 50 de milioane de dolari Muzeului de Ştiinţă din Boston

Miliardarul şi fostul primar al oraşului New York Michael Bloomberg a donat 50 milioane de dolari Muzeului de Ştiinţă din Boston, pe care îl adora în copilărie, fiind vorba de cea mai mare donaţie primită vreodată de acest muzeu, informează marţi AFP.



Bloomberg, 74 de ani, fondatorul agenţiei de informaţii financiare care îi poartă numele şi unul dintre cei mai importanţi filantropi americani, se ducea în fiecare sâmbătă la acest muzeu atunci când locuia cu familia sa la Medford, în statul Massachusetts (nord-estul SUA), la zece kilometri de Boston.



Dimineţile petrecute în acest muzeu "reprezentau momentele importante ale săptămânii mele", a declarat miliardarul, potrivit unui comunicat al muzeului.



Cu o avere de 41,7 miliarde de dolari, potrivit Forbes, Michael Bloomberg a luat un timp în considerare ideea de a se prezenta la alegerile prezidenţiale din SUA, înainte de a renunţa în luna martie a acestui an.



Muzeul de Ştiinţă din Boston s-a deschis în 1864, la acel moment instituţia purtând numele de Muzeul de Istorie Naturală. În prezent, muzeul primeşte 1,5 milioane de vizitatori pe an.