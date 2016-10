Times: E timpul să punem pe butuci maşina de minciuni a propagandei ruse

„Trebuie să ai inimă de piatră ca să nu râzi de problemele canalului RT”, afirmă autorul The Times, citând o frază atribuită lui Oscar Wilde.



După ce, până în 2009, canalul s-a numit Russia Today,„planul viclean de schimbare a numele postului nu l-a ajutat să mascheze devotamentul său faţă de Putin şi fiecare capriciu al acestuia”. Ieri, banca NatWest a blocat conturile bancare ale canalului, dar s-a răzgândit după ce Kremlinul a ameninţat că va face acelaşi lucru cu BBC în Rusia.



„În ciuda patosul Kremlinului, ameninţarea băncii poate fi cu greu echivalată unei opresiunea draconice faţă de „curajosul radiodifuzor de stat”. Din contra, RT de o lungă perioadă de timp profita de toleranţa constituţională a societăţii britanice ca să o submineze” – se spune în articol.



Autorul ne aminteşte de jurnalista Sarah Firth, care a lucrat timp de cinci ani la Russia Today şi care ţi-a dat demisia după ce canalul a acuzat că Ucraina a doborât avionul de linie MH17.



Ofcom a consemnat 15 încălcări a Codului teleradiodifuziunii de către RT. Una dintre minciunile cele mai odioase a fost afirmaţia postului că reportajul BBC cu privire la utilizarea de arme chimice de către regimul Assad a fost o farsă jurnalistica. În calitate de experţi RT aduce în studiu „rasiştii, neo-nazisti, entuziaşti OZN, susţinători ai teoriilor conspiraţiei privind 11 septembrie şi amatorilor pasionaţi de science-fiction”.



„Statele democratice apară libertatea de exprimare. Liberetarismului unilateral, care refuzul societăţii liberă dreptul de a se apăra în faţa duşmanilor săi – nu este deloc liberalism. Ajunge cât am cochetat cu RT. Acesta nu este un post normal de ştiri, ci un complot al escrocilor aflaţi în serviciul unui autocrat-asasin. Blocarea conturilor bancare ar trebui să afle cea mai mică dintre problemele pe care le are acest post”, conchide jurnalistul The Times.