Forţele irakiene au preluat controlul mai multor sate din jurul oraşului Mosul

Forţele de securitate irakiene au cucerit marţi de la organizaţia Stat Islamic (SI) mai multe sate, în cursul unei mari ofensive ce are drept scop eliberarea oraşului Mosul, ultimul mare fief al jihadiştilor din Irak, a indicat o sursă din domeniul securităţii, citată de agenţia Xinhua.



La vest de fluviul Tigru, forţele irakiene şi unităţile paramilitare aliate sunnite şi şiite, susţinute avioane irakiene şi ale coaliţiei internaţionale conduse de SUA, au cucerit satele Lihoud, Abbasiyah, Khuder al-Yas, Bajwaniyah şi Tal al-Samen, în timp ce înaintau în nord spre oraşul Shoura, ocupat de Statul Islamic şi care se află la circa 30 km sud de Mosul, a declarat pentru Xinhua, sub rezerva anonimatului, o sursă din cadrul Comandamentului de operaţiuni pentru eliberarea Ninive.



La est de Tigru, forţele armate au eliberat, de asemenea, mai multe sate în timp ce se îndreptau către oraşul Hamdaniyah, deţinut de către jihadişti, situat la circa 40 km sud-est de Mosul, potrivit sursei.



Marţi după-amiază, trupele au ajuns la marginea de sud-vest a oraşului Hamdaniyah şi au bombardat poziţii ale SI aflate în interiorul oraşului, în cadrul pregătirilor pentru bătălia de cucerire a lui.



Între timp, forţele kurde irakiene (peshmerga), aflate la est de Mosul, şi-au suspendat luptele şi înaintarea, deoarece îşi reorganizează rândurile pentru a se pregăti de mai multe bătălii, a precizat sursa.



Luni dimineaţa, premierul irakian Haider al-Abadi, care este şi comandantul şef al forţelor irakiene, a anunţat începerea unei mari ofensive pentru cucerirea Mosulului, al doilea oraş ca mărime al ţării aflat sub controlul Statului Islamic.



Mosul, situat la circa 400 km nord de capitala irakiană Bagdad, se află sub controlul Statului Islamic din iunie 2014, când forţele guvernamentale irakiene şi-au abandonat armele şi au fugit, dând posibilitate jihadiştilor să cucerească unele părţi din regiunile din nordul şi vestul Irakului.