Muntenegru: Premierul Milo Djukanovic revendică victoria în alegeri şi promite că ţara va rămâne pe drumul spre NATO şi UE

Muntenegru rămâne pe calea spre aderarea la NATO şi Uniunea Europeană, a declarat la primele ore ale dimineţii de luni premierul Milo Djukanovic, după victoria obţinută de partidul său la alegerile parlamentare de duminică, transmite DPA.



În vârstă de 54 de ani, Djukanovic şi Partidul Democrat al Socialiştilor (PDS) — aflat la putere de la primele alegeri multipartinice din Muntenegru în 1991 — ar urma să deţină majoritatea în parlamentul de 81 de locuri.



„Cu cele 36 de locuri ale noastre şi cu partenerii noştri tradiţionali, Coaliţia pentru viitorul european al Muntenegrului va avea fără îndoială cel puţin 42 de locuri", a spus el în faţa susţinătorilor care celebrau victoria.



„Imediat ce rezultatele oficiale vor fi anunţate, vom începe negocierile cu partenerii şi vom forma în scurt timp noul guvern", a adăugat Djukanovic.



Rezultatele nu erau încă definitive luni dimineaţă, însă conform proiecţiilor finale ale Centrului pentru Monitorizare şi Cercetare (CEMI), PDS va avea 35 de locuri, cu unul mai puţin decât a spus Djukanovic.



Aliaţii la care a făcut referire Djukanovic au obţinut şase mandate: câte două pentru Social Democraţii din Muntenegru şi Bosniacii Musulmani şi câte unul pentru reprezentanţii minorităţilor albaneză şi croată. Conform acestui calcul, PDS ar avea o majoritatea la limită, de doar un vot.



În opoziţie, Frontul Democrat are 18 locuri în parlament, conform estimărilor, coaliţia Kljuc şi Democraţii din Muntenegru — câte nouă, iar Partidul Social Democrat — cinci.



O parte a opoziţiei este pro-rusă şi a pus sub semnul întrebării cursul spre aderarea la NATO şi UE.



„Nu a fost uşor, dar am reuşit. Putem spune cu satisfacţie că Muntenegru rămâne în siguranţă pe drumul spre viitorul său european", a spus Djukanovic.



Potrivit premierului, Podgorica va ratifica decizia de aderarea la NATO — a primit invitaţia de a deveni membru în urmă cu 10 luni — şi va intensifica negocierile de aderarea cu UE.



Totuşi, opoziţia multipartinică nu şi-a recunoscut încă înfrângerea şi le-a cerut reprezentanţilor minorităţilor să li se alăture pentru a forma noul guvern.



Însă acest lucru ar necesita totuşi o platformă comună pentru mai multe partide şi grupuri care au puţine în comun în afara scopului de a-l înlătura de la putere pe Djukanovic.