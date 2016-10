Conturile bancare ale postului public Russia Today, îngheţate în Marea Britanie

Preşedintele executiv al Russia Today (RT) a anunţat că banca cu care compania lucra în Marea Britanie a blocat conturile postului public rusesc, scrie BBC.



„Ne-au închis conturile din Marea Britanie. Toate conturile. Slăvită fie libertatea de exprimare”, a scris Margarita Simonyan pe Twitter.



Potrivit RT, decizia a fost luată de bancă - NatWest, parte a Royal Bank of Scotland - care nu a oferit o explicaţie.



Russia Today a fost în trecut ţinta sancţiunilor Ofcom din cauza relatărilor subiective pe tema conflictelor din Ucraina şi Siria.



Russia Today, post public de televiziune care joacă rolul de portavoce a Moscovei, dispune de 3 canale de ştiri care emit în engleză, arabă şi spaniolă. RT are studiouri în Rusia, dar şi la Washington şi Londra. Postul are o platformă de ştiri online disponibilă în mai multe limbi.



Russia Today este disponibilă pentru 700 de milioane de oameni din 100 de ţări.