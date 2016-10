Spectatori spulberaţi de o furgonetă la un concert, în SUA; Maşina a căzut de pe o autostradă

Patru oameni şi-au pierdut viaţa şi opt au fost răniţi la San Diego, în California, într-un accident rutier neobişnuit.



O furgonetă care circula pe o bretea de autostradă a ieşit de pe carosabil şi a căzut într-un parc. Acolo, sute de persoane participau la un concert.



Şoferul maşinii, care a supravieţuit, a fost pus sub acuzare pentru conducere sub influenţa substanţelor interzise.



Bărbatul are 24 de ani şi este angajat al marinei militare americane.