UE contestă decizia Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind presupusele subvenţii excesive acordate grupului Airbus

Uniunea Europeană a iniţiat, joi, procedura de contestare a deciziei Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) care stabileşte că Bruxellesul ar fi acordat subvenţii excesive grupului aeronautic Airbus, informează site-ul agenţiei Reuters.



„Uniunea Europeană nu este de acord cu ajungerea la concluzia că nu s-a conformat unei decizii precedente, deşi majoritatea subvenţiilor contestate de Statele Unite au fost oprite", precizează Comisia Europeană.



În plus, Executivul de la Bruxelles consideră că OMC ar fi făcut erori în evaluarea efectelor pe care subvenţiile acordate Airbus le-ar fi avut asupra activităţilor rivalului direct, Boeing.



Uniunea Europeană nu a eliminat subvenţii care încalcă reguli comerciale destinate grupului aeronautic Airbus SE, a stabilit pe 22 septembrie Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), într-o decizie care deschide calea impunerii unor sancţiuni de miliarde de dolari împotriva Bruxellesului.



Decizia luată de o comisie specială a OMC reprezintă o lovitură pentru Uniunea Europeană într-o dispută îndelungată cu Statele Unite pe tema subvenţiilor guvernamentale acordate celor mai mari producători de avioane din lume - Airbus Group SE şi Boeing Co.



Statele Unite anunţaseră că vor solicita sancţiuni în valoare de 10 miliarde de dolari dacă UE nu va remedia finanţările ilegale constatate de OMC în anul 2011 şi care ar fi afectat vânzările de avioane şi segmentul pe piaţă al companiei Boeing.



Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) nu poate obliga ţări sau companii să elimine plăţi care încalcă reglementări comerciale, dar poate autoriza măsuri de sancţionare ca forme de presiune asupra guvernelor. În cazul în care contestaţia Uniunii Europene va fi respinsă, Statele Unite pot solicita sancţiuni împotriva Bruxellesului pentru practici anticoncurenţiale.



Într-un caz separat, OMC anchetează şi compania americană Boeing.



„Decizia OMC reprezintă o victorie importantă pentru Statele Unite", a reacţionat în septembrie Michael Froman, reprezentantul american pentru Afaceri comerciale. "Noi am susţinut mult timp că menţinerea de către UE a subvenţiilor destinate industriei aeronautice a generat pierderi de miliarde de dolari pentru companiile americane", a subliniat Froman.



„Aşteptăm ca UE, Germania, Franţa, Marea Britanie şi Spania - unii dintre cei mai apropiaţi parteneri comerciali ai noştri - să respecte decizia OMC. Le cerem să oprească imediat subvenţiile pentru Airbus", a insistat Froman.



Compania Airbus SE a reacţionat transmiţând că decizia OMC confirmă că metoda aplicată de UE în industria aeronautică este acceptabilă conform dreptului comercial internaţional. "A fost necesar să facem doar schimbări limitate în politicile şi practicile europene pentru a fi în legalitate", a subliniat Airbus.



„Uniunea Europeană analizează cu atenţie raportul de 574 de pagini şi a stabilit că unele concluzii sunt nesatisfăcătoare. O victorie importantă pentru UE este că OMC a respins noile acuzaţii ale SUA conform cărora susţinerea pentru modelele Airbus A350 XWB şi A380 ar fi 'subvenţii interzise'. De asemenea, comisia OMC a constatat că susţinerea pentru alte tipuri de avioane, precum A320, a luat sfârşit", a transmis Comisia Europeană în septembrie.



OMC a stabilit că Modelul Airbus A350 a beneficiat de subvenţii, fără însă a fi unele "interzise", aşa cum susţin Statele Unite.