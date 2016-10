Premierul scoţian acuză Londra că utilizează Brexitul pentru a propaga xenofobia

Primul ministru al Scoţiei, Nicola Sturgeon, susţinătoare a menţinerii Regatului Unit în Uniunea Europeană, intenţionează să acuze joi guvernul britanic că utilizează Brexit pentru a promova xenofobia şi a-i transforma pe străini în „ţapi ispăşitori”, potrivit textului declaraţiei sale transmis presei în avans.



Contrar Angliei şi Ţării Galilor, Scoţia a susţinut cu majoritate de voturi (62%) la referendumul din 23 iunie rămânerea Regatului Unit în cadrul Uniunii Europene, iar, după victoria „Da”-ului pentru Brexit, dna Sturgeon a criticat permanent modul în care guvernul conservator gestionează situaţia.



Lidera scoţiană intenţionează să atace „aripa dreaptă a partidului conservator”, o facţiune „în plină ascensiune care vrea să deturneze în profitul său rezultatul referendumului” joi, la Glasgow (centrul Scoţiei), în deschiderea Congresului anual al SNP, partidul separatist de stânga pe care ea îl conduce.



„Brexitul a devenit Brexit Tory”, susţine şefa executivului scoţian, potrivit textului difuzat presei de cabinetul său. „Ei se servesc de Brexit ca de un permis la xenofobie, care a fost multă vreme ascunsă şi iese acum la suprafaţă.”



La începutul lunii, în cursul congresului său la Birmingham, Partidul Conservator dezvăluise un nou plan destinat să oblige întreprinderile să publice o listă cu angajaţii lor nebritanici. După câteva zile, guvernul premierului Theresa May a revenit asupra lui, declarând că proiectul a fost „interpretat greşit”.



Potrivit Nicolei Sturgeon, congresul conservatorilor a fost „o ruşine”, pentru că „noi am fost martori ai unei intoleranţe faţă de străini care nu-şi are locul într-o societate modernă, multiculturală şi civilizată”, opinează ea.



Nicola Sturgeon, care a relansat proiectul unui nou referendum asupra independenţei Scoţiei, şi-a exprimat intenţia de asemenea să critice joi Brexitul „dur”, adică acela cu un control strict al imigraţiei, sinonim accesului restrâns la piaţa unică europeană.



Această abordare, favorizată de Londra, nu este cea pe care au ales-o britanicii susţinători ai retragerii din UE, potrivit ei. „Ei nu au votat pentru scăderea nivelului nostru de trai şi pentru sacrificarea locurilor de muncă şi ai investitorilor”, susţine premierul scoţian. „Ei nu au votat pentru a-i transforma pe străini în ţapi ispăşitori”, mai opinează ea.