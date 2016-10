Poliţia germană, sub presiune pentru a oferi explicaţii privind sinuciderea în detenţie a unui suspect de terorism

Sinuciderea în închisoare a unui sirian suspectat de terorism este o tragedie şi un fiasco, şi-au exprimat joi indignarea parlamentari germani, în contextul în care poliţia şi autorităţile judiciare se află sub presiune pentru a oferi explicaţii despre cum tânărul de 22 de ani, considerat un inculpat de mare risc, a putut să îşi ia viaţa în detenţie, scrie DPA.



Jaber al-Bakr a fost găsit spânzurat miercuri seară în celula sa dintr-o închisoare din Leipzig, la două zile după ce a fost arestat sub acuzaţia că a plănuit un atac cu bombă pe un aeroport german.



Avocatul apărării, Alexander Huebner, a spus că a fost informat că clientul său se afla sub o supraveghere constantă. Totuşi, tabloidul Bild a relatat că celula sirianului era doar verificată la anumite intervale de ceva mai puţin de o oră.



În declaraţii pentru postul de radio Deutschlandfunk, politicianul ecologist Konstantin von Notz a spus că acest act de sinucidere este un 'fiasco' al sistemului de justiţie din landul estic Saxonia.



Wolfgang Bosbach, din partea Uniunii Creştin Democrate a cancelarului Angela Merkel, a spus că moartea suspectului este o tragedie, adăugând că a fost pierdută astfel o importantă sursă de informaţii.



Întreaga anchetă a pus poliţia din Saxonia într-o situaţie dificilă, din moment ce Jaber al-Bakr a evitat să fie arestat în timpul unui raid asupra apartamentului său sâmbătă.



El a fost prins ulterior şi predat poliţiei de trei refugiaţi sirieni. Potrivit unor surse citate de DPA, al-Bakr i-a acuzat pe refugiaţi de complicitate la plănuirea atacului, însă veridicitatea afirmaţiei nu a fost dovedită.