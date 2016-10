Patru femei susţin că au fost hărţuite sexual de Donald Trump

Donald Trump era „ca o caracatiţă care mă pipăia peste tot”, povesteşte una dintre cele patru femei care susţin că au fost hărţuite sexual de actualul candidat republican la preşedinţia SUA, conform unui material publicat de BBC.



Două femei au declarat pentru publicaţia New York Times că Trump le-a pipăit şi le-a sărutat cu forţa, acuzaţii care au fost respinse de echipa de campanie a candidatului republican, fiind catalogate drept „eforturi motivate politic de a-l discredita pe candidatul Trump”.



Jessica Leeds, 74 de ani, din Manhattan, a povestit pentru publicaţia newyorkeză că în urmă cu mai mult timp, pe când era o tânără în vârstă de 38 de ani, a avut ghinionul de a avea locul lângă cel al junelui Trump la clasa întâi a unei curse aeriene. Fără niciun fel de introducere, Trump a ridicat braţul scaunului şi a început să o pipăie pe Jessica. „Era ca o caracatiţă... mâinile lui erau peste tot. A fost un adevărat asalt”, a povestit ea.



O altă presupusă victimă, Rachel Crooks, a povestit că a fost sărutată pe buze, fără să se poată împotrivi, la ieşirea dintr-un lift al clădirii Trump Tower, pe când avea 22 de ani şi era angajată ca recepţioneră la compania imobiliară condusă de magnat. „A fost un gest necuvenit. Am fost foarte supărată pentru că m-am simţit fără nicio putere, insignifiantă în faţa lui”, a spus femeia.



Niciuna dintre cele două femei nu s-a adresat autorităţilor la vremea respectivă, ambele însă nu au făcut un secret din cele întâmplate, discutând cu familia şi prietenii.



Scriitoarea Natasha Stoynoff a povestit la rândul ei un incident cu Trump produs în 2005, pentru revista People. Invitată să facă un interviu cu magnatul, Natasha Stoynoff a fost primită pe proprietatea lui din Florida. Donald Trump s-a oferit să-i prezinte proprietatea, dar mai ales o cameră „extraordinară”. „Am intrat singuri în cameră, iar Trump a închis uşa în spatele nostru. M-am întors, iar după doar câteva secunde m-am trezit împinsă de el cu spatele la zid în timp ce încerca să mă sărute cu forţa”, a povestit ea.



O altă femeie, Mindy McGillivray, acum în vârstă de 36 de ani, a povestit pentru Palm Beach Post că avea doar 23 de ani pe când Trump a pipăit-o grobian pe fund în timp ce se afla la un club al miliardarului din Florida. Însoţitorul ei din acea zi, fotograful Ken Davidoff, a confirmat varianta lui Mindy McGillivray. „După incident a venit şi mi-a spus: Donald tocmai m-a pipăit pe fund!”.



„That's why Mr. Trump is a tramp!” este concluzia care, parafrazând versurile unei celebre piese interpretate de Tony Bennett, transpare din aceste mărturii.