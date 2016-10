Construcţia secţiunii submarine a gazoductului Turkish Stream va începe în 2017

Sursa: www.agerpres.ro Foto: Sputnik International 12.10.2016 16:14

Amplasarea pe fundul Mării Negre a conductelor care formează gazoductul Turkish Stream va începe în 2017 şi se va încheia la finele lui 2019, a declarat, ministrul rus al Energiei, Aleksandr Novak.



Rusia şi Turcia au semnat un acord bilateral pentru construcţia conductei submarine Turkish Stream, care va transporta gaze naturale ruseşti în sud-estul Europei. Acordul prevede amplasarea a două conducte pe fundul Mării Negre, iar fiecare din cele două linii va avea capacitatea de a transporta 15,75 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an.



„Mai întâi vor fi efectuate studii de teren şi vor fi pregătite studiile de fezabilitate, design şi documentaţia estimativă. Ulterior, va începe amplasarea conductelor în 2017”, a declarat Novak, la finalul unei reuniuni a comisiei interguvernamentale ruso-turce.



„Data de finalizare, atât pentru secţiunea submarină, cât şi pentru cea terestră a conductei, este finalul lui 2019”, a adăugat oficialul rus.



La rândul său, directorul general adjunct de la Gazprom, Aleksandr Medvedev, a declarat şi el că se aşteaptă ca lucrările de construcţie la secţiunea submarină a conductei Turkish Stream să înceapă la finele lui 2017 sau, cel mai târziu, în primul trimestru din 2018.



Turkish Stream face parte din planurile Rusiei de a ocoli Ucraina, principala conductă de tranzit pentru livrările de gaze naturale ruseşti destinate Europei. Mai multe dispute între Kiev şi Moscova au condus la suspendarea livrărilor de gaze naturale ruseşti destinate Europei via Ucraina.



În luna decembrie 2014, Rusia a anunţat că renunţă la proiectul gazoductului „South Stream”, care urma să treacă prin Bulgaria, Serbia şi Ungaria, în favoarea proiectului „Turkish Stream”, care prevede construcţia unei conducte de gaze din Rusia până în Turcia via Marea Neagră. În luna decembrie 2015, după ce un avion militar rus a fost doborât de armata turcă, Rusia a suspendat lucrările Turkish Stream.



În luna august a acestui an, preşedintele Turciei, Tayyip Erdogan, şi liderul rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Sankt Petersburg şi au decis ca proiectul Turkish Stream să fie reluat, urmând să fie înfiinţat un grup de lucru şi să fie stabilită o foaie de drum.