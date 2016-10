Suedia consideră o provocare desfăşurarea de către Rusia a rachetelor Iskander în Kaliningrad

Guvernul suedez ştie despre planurile Rusiei de a desfăşura complexele de rachete „Iskander” în regiunea Kaliningrad şi consideră că astfel de acţiuni sunt provocatoare, a declarat Peter Hultqvist, ministrul suedez al apărării, potrivit Dagens Nyheter.



„Aceasta este o politică provocatoare, care nu este în beneficiul nimănui. Afectează toate ţările din jurul Mării Baltice într-un sens negativ. În plus, continuă militarizarea Federaţiei Ruse. Este o modalitate de a arăta că doreşte să îşi consolideze poziţia militară în regiunea Mării Baltice…”, – a spus Hultqvist.



Ministrul a subliniat că rachetele „Iskander” pot fi echipate cu focoase nucleare. „Desfăşurarea unor posibile sisteme de transport de arme nucleare reprezintă un semnal de alarmă şi un comportament provocator” – a adăugat el.



Mass-media din Estonia a anunţat pe 7 octombrie că, sub masca unui exerciţiu logistic, Flota rusă din Marea Baltica a transportat în regiunea Kaliningrad un complex de rachete „Iskander”.



O zi mai târziu, citând o sursa din serviciile de informaţii ale SUA, agenţia Reuters a confirmat faptul că Federaţia Rusă a transferat in Kaliningrad un complex de rachete „Iskander”.