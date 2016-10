De teama uraganului Matthew, un american şi-a parcat BMW-ul M3 în sufragerie

Posesorii de automobile BMW au o pasiune aparte pentru autoturismele lor, iar comunităţile formate de aceşti oameni, denumite Bimmer, cuprind cei mai dedicaţi fani ai mărcii, împingându-i pe aceştia la lucruri trăsnite pentru autoturismele lor. În timpul atenţionărilor despre uraganul Matthew transmise de centrul naţional al SUA pentru uragane, un american şi-a pus la adăpost BMW-ul unde nu s-ar fi aşteptat nimeni.



Randy Jalil, din St. Lucie (Florida), care iniţial a crezut că se află în calea uraganului Matthew, şi-a adăpostit în garaj două autovehicule ale sale, tot BMW, însă favoritul său era „un ursuleţ” E30 M3. Dorind să fie sigur că Matthew nu-i va produce nicio pagubă M3-ului său, Jalil l-a parcat în sufrageria casei sale, chiar lângă canapea.



„Deţin acest M3 de aproape opt ani şi nu vreau să risc nimic”, a declarat Jalil pentru CarBuzz, adăugând că maşina este categoric mândria şi bucuria sa.



„Din fericire nu am o soţie care să mă bată la cap, iar în dimineaţa dinainte ca furtuna să ajungă aici, am băgat maşina în casă. Am simţit că dacă voi ţine maşina în casă, nu se va întâmpla nimic rău şi chiar aşa a fost”, a mai precizat el.



Jalil a dormit lângă M3-ul său în sufragerie pentru a fi sigur că nu este afectat de trecerea furtunii. Din fericire uraganul Matthew nu a lovit portul St Lucie din Florida atât de puternic precum fuseseră emise avertizările.