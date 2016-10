Theresa May se aşteaptă ca drepturile cetăţenilor UE aflaţi în Marea Britanie să fie garantate după Brexit

Premierul britanic Theresa May a declarat la Copenhaga, că speră într-un Brexit „lin şi ordonat”, dar şi că se aşteaptă ca drepturile cetăţenilor celorlalte state membre aflaţi deja în Marea Britanie să fie garantate, în măsura în care va exista reciprocitate pentru britanici.



„Mă aştept să putem garanta drepturile legale ale cetăţenilor UE aflaţi deja în Marea Britanie, atât timp cât cetăţenii britanici care trăiesc în Europa primesc, în statele care sunt membre ale UE, acelaşi tratament”, le-a declarat Theresa May reporterilor, cu prilejul vizitei sale la Copenhaga.



Premierul britanic a reiterat că va declanşa divorţul oficial de Uniunea Europeană prin activarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona nu mai târziu de sfârşitul lui martie 2017. „Sper că poate fi o plecare lină şi ordonată”, a adăugat Theresa May.



Ea a menţionat că îşi doreşte ca înţelegerea post-Brexit să reflecte „genul de relaţie matură, cooperantă pe care prietenii şi aliaţii apropiaţi o au”.

La rândul său, prim-ministrul danez Lars Lokke Rasmussen a declarat că va acţiona în favoarea unui „divorţ amical” între Marea Britanie şi Uniunea Europeană după începerea negocierilor cu privire la acordul post-Brexit.



„Sunt convins că vom reuşi să depăşim orice obstacole”, a afirmat Lokke, într-un briefing comun cu omologul său britanic.



„Ar trebui să ne propunem un divorţ amical. Acesta va fi punctul nostru de plecare în viitoarele negocieri”, a subliniat premierul danez.