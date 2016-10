Preşedintele columbian va dona banii de la Premiul Nobel victimelor conflictului care devastează ţara

Preşedintele columbian, Juan Manuel Santos, laureat vineri al Premiului Nobel pentru Pace, a anunţat duminică seară că va dona suma de bani care însoţeşte această prestigioasă recompensă, peste 900.000 de dolari, victimelor conflictului care devastează ţara, transmite AFP.



„Acest măreţ Premiu Nobel (...) este însoţit de sumă de bani (...) şi vreau să vă anunţ că am discutat ieri (sâmbătă) cu familia mea şi am decis să donăm victimelor cele opt milioane de coroane suedeze (925.000 de dolari la cursul actual)", a declarat şeful statului în cursul unei ceremonii religioase la Bojaya (nord-vest).



Premiul Nobel pentru Pace i-a fost acordat vineri lui Juan Manuel Santos pentru angajamentul său de pune capăt conflictului armat cu gherila Forţelor Armate Revoluţionare din Columbia (FARC, marxiste), un acord ce va trebui revizuit însă după respingerea sa prin referendum.



Preşedintele Santos şi de liderul FARC, Rodrigo Londono, mai cunoscut sub numele de război Timoleon Jiménez sau Timoşenko, au semnat la 26 septembrie un acord pentru a pune capăt unei confruntări de 52 de ani care a implicat numeroşi actori armaţi şi a făcut peste 260.000 de morţi.



Spre surpriza generală, alegătorii columbieni au respins duminica trecută acest document istoric cu o majoritate la limită (50,2%) în cursul unui scrutin marcat de un absenteism record de peste 62%, dar care a obligat cele două părţi să reia negocierile.



Vineri, guvernul de la Bogota şi gherila marxistă s-au angajat să respecte încetarea focului 'bilaterală şi definitivă' şi să efectueze 'ajustări' în acordul de pace pentru a fi acceptat de cât mai mulţi columbieni.